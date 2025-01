A LEE KUM KEE CELEBRA A COZINHA E A CULTURA ASIÁTICAS NA CAMPANHA GLOBAL "SABORES QUE UNEM"

A adorada marca revela o seu novo posicionamento global no Ano Novo Chinês, destacando o poder universal da união, da tradição e das experiências culinárias partilhadas

HONG KONG, 29 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A icónica marca de culinária asiática Lee Kum Kee apresentou hoje o seu novo posicionamento - "Possibilitar Melhores Experiências através da Cozinha Asiática" - e lançou a sua primeira campanha global. O corolário da campanha Sabores que Unem é um filme de impacto que celebra os valores da Lee Kum Kee em termos de herança e cultura culinárias, convidando o mundo a experimentar as novas tradições e união no Ano Novo Chinês e não só.

"Fundada há 137 anos, a Lee Kum Kee mantém-se fiel à sua missão de promoção da cultura culinária chinesa em todo o mundo, aumentando simultaneamente o alcance e a influência da cozinha asiática para satisfazer a crescente apetência global por novos e entusiasmantes sabores. À medida que a comida, a música e o cinema asiáticos se popularizam cada vez mais em todo o mundo, a Lee Kum Kee aproveita este momento para defender as tradições e a cultura culinárias asiáticas", explicou Jet Jing, Diretor Executivo da Lee Kum Kee Sauce. "Através do novo posicionamento da nossa marca, pretendemos inspirar a criatividade e promover ligações para permitir melhores experiências através da cozinha asiática."

O filme Sabores que Unem capta momentos preciosos das mesas do Ano Novo Chinês em todo o mundo. Desde a confeção de bolinhos de massa com uma avó muito querida até às gargalhadas e alegria com amigos e familiares, celebra o papel dos alimentos na ligação entre gerações e comunidades. É um convite da Lee Kum Kee para que todos possam saborear a riqueza da cultura, reencontrar-se durante as refeições e criar memórias que duram uma vida inteira.

"Com o lançamento da nova campanha da marca, a Lee Kum Kee celebra a sua evolução como porta de entrada global para a cultura culinária asiática, representando a diversidade, a riqueza e a expressividade dos sabores asiáticos num palco global", afirmou Doreen Cheng, Diretora de Marketing da Lee Kum Kee Sauce. "Para nós, "global" não se restringe à geografia - é uma atitude de autêntica inclusão, em que os sabores, as tradições e a união que celebramos ressoam universalmente, e este espírito está no centro da nossa campanha. Através do filme da marca, pretendemos preservar o nosso património, inspirando a ligação significativa dos chefs e dos amantes da gastronomia à cozinha asiática."

A campanha " Sabores que Unem " é lançada a partir de hoje nas plataformas tradicionais e de redes sociais, e o filme evocativo da marca é passado em pontos de referência globais em Nova Iorque, Londres, Hong Kong e Xangai.

Com uma herança de 137 anos de sabor rico, a Lee Kum Kee é sinónimo mundial dos autênticos sabores da Ásia. Na década de 1920, viajou com os imigrantes da China para os EUA, proporcionando-lhes um sabor doméstico numa terra desconhecida, possibilitando também os seus sonhos empresariais, com ingredientes e molhos que foram os alicerces da moderna cozinha sino-americana. A marca continua a promover a cultura culinária e a apoiar o crescimento e a inovação da indústria alimentar mundial até aos dias de hoje. Em junho de 2024, tornou-se o primeiro parceiro oficial de molhos e condimentos do The World's 50 Best Restaurants.

À medida que a conversa em torno da comida e da cultura asiáticas continua a evoluir, a Lee Kum Kee pretende manter-se na vanguarda deste diálogo, celebrando a herança asiática e dando as boas-vindas a novos consumidores para explorarem os sabores vibrantes e sensoriais da cozinha asiática. Com uma presença crescente em mais de 100 países e regiões, a Lee Kum Kee continua a ser uma porta de entrada para os chefs profissionais e domésticos explorarem, inovarem e criarem experiências culinárias superiores em cozinhas e restaurantes de todo o mundo.

Veja o filme da marca Sabores que Unem aqui.

SOBRE A LEE KUM KEE

A Lee Kum Kee é a porta de entrada global para a cultura culinária asiática, dedicada à promoção da cultura culinária chinesa em todo o mundo. Desde 1888, tem vindo a reunir pessoas em encontros felizes, tradições partilhadas e refeições memoráveis. Adorada tanto pelos consumidores como pelos chefs de cozinha, a gama de mais de 300 molhos e condimentos da Lee Kum Kee desperta a criatividade nas cozinhas de todo o mundo, inspirando os chefs de cozinha profissionais e domésticos a experimentar, criar e deliciar-se. Com sede em Hong Kong, na China, e servindo mais de 100 países e regiões, a rica herança da Lee Kum Kee, o seu compromisso inabalável com a qualidade, as práticas sustentáveis e o "Empreendedorismo Constante" combinam-se para permitir experiências de excelência através da cozinha asiática para pessoas de todo o mundo. Para mais informação, visite www.LKK.com.

