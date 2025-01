LEE KUM KEE CELEBRUJE KUCHNIĘ I KULTURĘ AZJATYCKĄ W RAMACH GLOBALNEJ KAMPANII „SMAKI, KTÓRE TWORZĄ WIĘŹ"

Z okazji Chińskiego Nowego Roku uwielbiana marka przedstawia swoją nową globalną odsłonę, podkreślając uniwersalną siłę bycia razem, tradycji i wspólnych doświadczeń kulinarnych

HONGKONG, 29 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Kultowa azjatycka marka kulinarna Lee Kum Kee zaprezentowała dziś swoją nową odsłonę pod hasłem „Zapewnianie znakomitych doświadczeń za sprawą kuchni azjatyckiej" - i rozpoczęła swoją pierwszą globalną kampanię. Centralnym elementem kampanii „Smaki, które tworzą więź" jest inspirujący film, który celebruje wartości dziedzictwa kulinarnego i kultury Lee Kum Kee, zapraszając świat do poznania nowych tradycji i poczucia siły wspólnoty z okazji Chińskiego Nowego Roku i nie tylko.

„Założona 137 lat temu firma Lee Kum Kee pozostaje wierna swojej misji promowania chińskiej kultury kulinarnej na całym świecie, zwiększając przy tym wpływy kuchni azjatyckiej i zaspokajając rosnący globalny apetyt na nowe i ekscytujące smaki. Ponieważ azjatycka kuchnia, muzyka i kino wzbudzają coraz większe zainteresowanie na świecie, firma Lee Kum Kee wykorzystuje ten moment do dalszego promowania azjatyckich tradycji kulinarnych i kultury" - wyjaśnił Jet Jing, dyrektor generalny Lee Kum Kee Sauce. „Nowa odsłona marki ma pobudzać kreatywność i wspierać kontakty, aby zapewnić ludziom na całym świecie lepsze doświadczenia za sprawą kuchni azjatyckiej".

W filmie „Smaki, które tworzą więź" uchwycono najcenniejsze chwile przy świątecznych stołach, które dzieją się wszędzie tam, gdzie obchodzony jest Chiński Nowy Rok. Film ten celebruje rolę jedzenia w łączeniu pokoleń i społeczności - od lepienia pierogów z ukochaną babcią po pełen radości posiłek w gronie przyjaciół i rodziny. Ten film to skierowane do wszystkich zaproszenie od firmy Lee Kum Kee, aby delektować się bogactwem kultury, spotykać się na nowo przy wspólnych posiłkach i tworzyć wspomnienia na całe życie.

„Rozpoczęciem nowej kampanii marka Lee Kum Kee świętuje swoją ewolucję ku roli furtki do azjatyckiej kultury kulinarnej, która reprezentuje różnorodność, bogactwo i ekspresję azjatyckich smaków na światowej arenie" - powiedziała Doreen Cheng, dyrektor ds. marketingu Lee Kum Kee Sauce. „Dla nas słowo 'globalny' nie ogranicza się tylko do geografii - to postawa autentycznej otwartości, w ramach której nasze smaki, tradycje i poczucie wspólnoty nabierają uniwersalnego wymiaru. Cała kampania utrzymana jest właśnie w tym duchu. Poprzez film staramy się zarówno utrwalić nasze dziedzictwo, jak i zainspirować szefów kuchni i miłośników jedzenia do głębszego poznania kuchni azjatyckiej".

Kampania „Smaki, które tworzą więź" startuje od dziś w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Towarzyszący jej film zostanie wyświetlony w najbardziej znanych punktach orientacyjnych w Nowym Jorku, Londynie, Hongkongu i Szanghaju.

Marka Lee Kum Kee ma 137-letnią historię i jest synonimem autentycznych smaków Azji na całym świecie. W latach dwudziestych XX wieku przybyła wraz z imigrantami z Chin do Stanów Zjednoczonych, pozwalając im zachować smak ojczyzny w nieznanym kraju, a także pomagając w realizacji biznesowych marzeń. Składniki i sosy Lee Kum Kee stały się podstawą nowoczesnej kuchni chińsko-amerykańskiej. Marka Lee Kum Kee po dziś dzień promuje kulturę kulinarną oraz wspiera rozwój i innowacyjność globalnego przemysłu spożywczego. W czerwcu 2024 roku została pierwszym oficjalnym partnerem 50 najlepszych restauracji na świecie w zakresie sosów i przypraw.

Dyskusja na temat azjatyckiej żywności i kultury wciąż ewoluuje, a marka Lee Kum Kee chce pozostać w czołówce tego dialogu, celebrując azjatyckie dziedzictwo, a jednocześnie zachęcając nowych konsumentów do odkrywania intensywnych i zmysłowych smaków kuchni azjatyckiej. Dzięki coraz większej obecności w ponad 100 krajach i regionach marka Lee Kum Kee zapewnia profesjonalnym szefom kuchni i kucharzom-amatorom możliwość odkrywania, wprowadzania innowacji i tworzenia doskonałych doznań kulinarnych w kuchniach i restauracjach na całym świecie.

Obejrzyj film „Smaki, które tworzą więź" tutaj.

O MARCE LEE KUM KEE

Lee Kum Kee to furtka do azjatyckiej kultury kulinarnej, która stawia sobie za cel promowanie chińskiej kultury kulinarnej na całym świecie. Od 1888 roku łączy ludzi w ramach radosnych spotkań, wspólnych tradycji i niezapomnianych posiłków. Gama ponad 300 sosów i przypraw Lee Kum Kee, uwielbiana zarówno przez konsumentów, jak i szefów kuchni, pobudza kulinarną kreatywność na całym świecie, inspirując profesjonalistów i amatorów do eksperymentowania, tworzenia i zachwycania. Firma Lee Kum Kee ma swoją siedzibę w Hongkongu, w Chinach, a obsługuje ponad 100 krajów i regionów. Marka Lee Kum Kee to połączenie bogatych tradycji i nieustannego zaangażowania na rzecz jakości, zrównoważonych praktyk i „ustawicznej przedsiębiorczości", zapewniające ludziom na całym świecie znakomite doświadczenia za sprawą kuchni azjatyckiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.LKK.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2608677/Lee_Kum_Kee_FLAVOURS_THAT_BIND.jpg