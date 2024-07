Les labels de musique indépendants s'unissent pour lancer l'Organisation pour la culture et les arts enregistrés (ORCA)

BRUXELLES, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, l'Organisation pour la culture et les arts enregistrés (ORCA), un groupe de réflexion novateur, a été officiellement lancée. Composé de grands labels indépendants du monde entier, il s'agit d'une première pour l'écosystème de la musique.

La mission de l'ORCA est de développer et de promouvoir la recherche qui souligne la valeur économique, sociale et culturelle de la musique. Elle est coordonnée par le Center for Music Ecosystems.

Les membres fondateurs d'ORCA comprennent des labels de musique indépendants qui ont découvert et développé la carrière de nombreux artistes internationaux, tels que Adele, Nirvana, The National, Mitski et ODESZA:

Because Music ( France )

( ) Groupe Beggars (Royaume-Uni)

(Royaume-Uni) Argot des villes (Allemagne)

(Allemagne) Domino Recording Company (US)

(US) Everlasting Records (Espagne)

(Espagne) Exceleration Music (US)

(US) Hopeless Records (US)

(US) !K7 Music (Allemagne)

(Allemagne) Ninja Tune Records (Royaume-Uni)

(Royaume-Uni) Partisan Records (US)

(US) Playground Music (Suède)

(Suède) Secret City Records ( Canada )

( ) Secretly Group (US)

(US) Sub Pop (US)

Christof Ellinghaus, fondateur et directeur général de City Slang, a déclaré : "City Slang n'est qu'une des nombreuses entreprises musicales indépendantes passionnantes qui contribuent à l'industrie mondiale de la musique. Nous sommes ravis d'avoir uni nos forces à celles d'autres labels indépendants de premier plan pour lancer ORCA. Ensemble, nous élaborons des rapports complets, fondés sur des données et des études indépendantes, afin de démontrer la valeur significative que nos investissements quotidiens dans l'art et la culture apportent à la société."

L'ORCA s'engage à démontrer les avantages et le retour sur investissement du soutien à long terme aux artistes et du développement d'écosystèmes musicaux prospères. Il vise à mettre en évidence le rôle de la musique dans la transformation des économies et l'impact social qu'elle peut avoir, notamment en termes de création d'emplois.

L'ORCA invite les décideurs politiques, les chefs d'entreprise et les communautés à reconnaître la musique comme un écosystème économique, en fournissant des recherches fondées sur des données probantes afin de rendre la musique plus inclusive et de créer une valeur collective.

Le rapport inaugural de l'ORCA, "Setting the Stage: How Music Works" est une introduction approfondie à l'industrie de la musique, à ses acteurs, à ses activités et aux nombreux avantages économiques, culturels et communautaires qu'elle génère. Il est disponible sous la forme d'un site web interactif et d'un PDF autonome.

Helen Smith, présidente exécutive de l'Association européenne du commerce indépendant, IMPALA , a déclaré : "Le rapport de l'ORCA présente le travail unique des labels indépendants et leur contribution vitale à l'écosystème de la musique. Il s'agit de la première étude complète consacrée aux labels indépendants à cette échelle. Il s'agit d'une lecture essentielle pour ceux qui cherchent à comprendre pourquoi les labels sont de plus en plus inondés d'artistes à la recherche de partenariats à long terme".

Pour plus d'informations, visitez le site : www.orcaformusic.com.

