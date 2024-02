Lightspeed investit dans la trajectoire de croissance RobCo: En route vers le leadership de l'automatisation robotique pour les PME

La société mondiale de capital-risque Lighspeed, ainsi que plusieurs autres investisseurs introduisent 39 millions d'euros pour le développement et l'expansion de l'entreprise

RobCo est facilitateur pour l'automatisation robotique plug-and-play pour les PME d'aujourd'hui.

L'entreprise est en passe de devenir le leader européen de la robotique autonome et intelligente.

Ce capital acquis récemment sera investi principalement dans la poursuite de l'expansion des canaux de distribution et dans l'avancement du développement des produits.

MUNICH, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- RobCo, experts en solutions d'automatisation robotiques modulaires, connectées et abordables pour les PME, accueille la société mondiale de capital-risque Lightspeed Venture Partners, en tant que nouvel investisseur dans le cadre de son nouveau tour de financement. L'entreprise a reçu 39 millions d'euros de Lightspeed et d'autres investisseurs afin de poursuivre sa trajectoire de développement et de croissance. Sequoia Capital, anciens investisseurs de WhatsApp et Nvidia, ainsi que Kindred Capital and Promus Ventures sont également impliqués dans ce financement. Cette injection de fonds porte l'investissement total en faveur de RobCo à plus de 55 millions d'euros. Ce capital récemment acquis sera investi principalement dans l'expansion continue des canaux de distribution et le développement des produits.

RobCo a été fondé en 2020 par trois chercheurs de la faculté de robotique et d'intelligence artificielle de l'Université Technique de Munich. L'entreprise s'est spécialisée dans le développement de kits matériels robotiques flexibles et adaptables pour plusieurs applications dans le cadre du processus de production dans les PME, telles que le chargement et déchargement des machines ou la palettisation. Ces kits permettent une construction et une adaptation modulaire et intuitive des applications robotiques sur la base de la plate-forme matérielle et logicielle intégrée verticalement unique RobCo Studio. Grâce aux kits, les robots utilisés peuvent être configurés, mis en œuvre et gérés à distance via un jumeau numérique. Un déploiement plug-and-play rapide et simple est ainsi possible en peu de temps, sans programmation complexe ou de personnel spécialisé en raison de l'approche Low-Code. De plus, la plateforme se caractérise par un système modulaire de bout en bout, complètement équipé d'interfaces évolutives. Un niveau innovant de capteurs et de logiciels garantit la durabilité du matériel.

Les solutions RobCo ont été spécialement conçues pour les PME, pour lesquelles l'utilisation des machines n'est rentable que si elles peuvent être reprogrammées rapidement avec flexibilité pour accomplir des tâches changeantes. RobCo aide les entreprises qui veulent accéder au domaine de l'automatisation et faire la transition vers l'industrie 4.0.

« Grâce à la solution d'automatisation complète RobCo dans le domaine de la palettisation, nous utilisons la technologie pour faire face à la pénurie actuelle de main-d'œuvre qualifiée, tout en réalisant des économies », explique Martin Matern, directeur d'usine chez DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH à Lüneburg.

Sense, Reason, Action – Une robotique d'automatisation autonome et intelligente pour toutes les entreprises

« Le développement continu de notre plateforme robotique modulaire pour une utilisation industrielle est crucial pour relever les défis actuels et futurs de l'économie et de la société. Aujourd'hui, nos robots peuvent déjà être configurés, programmés et gérés avec l'aide de logiciels et d'IA. La prochaine étape consiste à rendre les robots industriels encore plus autonomes et intelligents dans leur environnement opérationnel », déclare Roman Hölzl, PDG et cofondateur de RobCo. « Avec notre approche RobCo Autonomy, notre priorité est d'approfondir la mise en œuvre de l'IA dans nos logiciels afin que les robots puissent détecter, raisonner et agir de manière autonome dans leur environnement, en planifiant et en exécutant des actions de manière indépendante dans un avenir proche. »

« L'utilisation de la robotique dans le milieu industriel était auparavant presque exclusivement réservée aux grandes entreprises disposant des ressources financières et humaines correspondantes », souligne Alex Schmitt, partenaire de Lightspeed. « Les coûts élevés et l'énorme complexité les rendaient inabordables et difficiles à gérer pour les petites et moyennes entreprises. RobCo a déjà effectué une importante percée dans ce domaine grâce à ses innovations. Nous reconnaissons le potentiel technologique et commercial de cette technologie pour les marchés allemands et internationaux. Il est essentiel que ce potentiel soit exploité de manière optimale et que les solutions d'automatisation robotique soient accessibles pour toutes les entreprises. »

« Nous ne sommes qu'au début d'un long voyage dans l'automatisation, et notre but est de devenir un leader en Europe dans le domaine de l'automatisation robotique modulaire pour les PME. RobCo occupe une position unique avec ses robots faciles à déployer qui offrent un retour sur investissement positif dès le premier jour », ajoute Roman Hölzl. « Nous considérons que nous sommes une extension des entreprises dans l'automatisation de leur production et le soutien dans leur transformation vers l'industrie 4.0. Le fait qu'une puissance du capital-risque comme Lightspeed soutienne nos prochaines étapes avec un tour de financement de 39 millions d'Euros nous indique que nous sommes sur la bonne voie - et constitue pour nous un incroyable élan de motivation, qui nous permettra de faire progresser nos solutions à un niveau supérieur. »