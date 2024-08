L'industrie s'intéresse de plus en plus à l'IA, selon une étude d'Universal Robots

ODENSE, Danemark, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots, fabricant danois de robots légers et pionnier du secteur de la cobotique, dévoile les résultats d'une étude menée auprès de 1 200 fabricants en Amérique du Nord et en Europe au sujet de leur vision sur les nouvelles technologies et leurs investissements futurs. Plus de 50 % d'entre eux ont répondu qu'ils exploitaient déjà l'intelligence artificielle et le machine learning dans leur production.

« L'IA n'est pas qu'un simple battage médiatique », souligne Anders Billesø Beck, vice-président chargé de la stratégie et de l'innovation chez Universal Robots. « Bien qu'elle ne soit devenue un sujet de conversation courant qu'au cours des deux dernières années, l'IA et le machine learning sont désormais des moteurs essentiels de l'innovation et de l'efficacité dans la fabrication d'aujourd'hui ».

48 % des entreprises manufacturières prévoient d'investir davantage dans l'IA et l'apprentissage automatique d'ici 2025, ce qui signifie que ces technologies continueront à jouer un rôle central dans l'avenir de la fabrication.

« Nous constatons un intérêt significatif pour l'IA physique. Notre écosystème UR+ ne cesse de s'étendre et l'un des principaux moteurs de cette évolution est l'augmentation rapide du nombre d'applications et de solutions d'IA provenant de nos partenaires, y compris notre nombre croissant de partenaires OEM, ouvrant de toutes nouvelles opportunités pour les clients », précise Anders Billesø Beck.

Autres points forts de l'étude

L'enquête montre l'évolution de l'importance de la numérisation , 47 % des entreprises manufacturières utilisant actuellement des technologies telles que l'Internet des objets (IoT), le cloud computing et les jumeaux virtuels. Ces outils les aident à optimiser leurs opérations, à réduire les temps d'arrêt et à économiser des coûts grâce à des simulations et à la maintenance prédictive. Ils peuvent ainsi s'orienter vers des modèles de production plus résilients et à forte mixité qui répondent mieux aux demandes du marché.

Plus de 50 % des répondants indiquent que l'amélioration de la qualité des produits, l'augmentation de la productivité et l'amélioration de la précision sont les principales raisons pour lesquelles elles adoptent les nouvelles technologies. En outre, 30 % des fabricants les utilisent pour améliorer leurs conditions de travail, et 26 % sont motivés par des objectifs de développement durable.

Si le retour sur investissement reste la principale préoccupation pour 32 % des fabricants, d'autres facteurs tels que la facilité d'utilisation, l'expertise interne, la sécurité et les perturbations potentielles sont également importants (chacun autour de 20 %).

À propos de l'enquête

Avec un taux de confiance de 99 %, l'enquête a recueilli les réponses de 1 195 participants de sept pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Les participants représentaient 569 grandes entreprises et 278 PME. Ils viennent de divers secteurs, principalement de l'industrie manufacturière, de l'industrie de la santé, de l'alimentation et des boissons, et de l'automobile.

