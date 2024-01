L'Innocenter UE-Inde fête ses trois ans de succès, plus de 15 startups prospèrent sur le marché indien

DEN HAAG, Pays-Bas, 3 janvier 2024 /PRNewswire/ -- L' Innocenter EU-Inde , un programme dédié aux startups technologiques européennes de premier plan sur le marché indien, célèbre trois années percutantes, marquant l'aboutissement du financement de l'UE dans le cadre de son objectif en matière de recherche et d'innovation : Horizon 2020. Le projet a démarré le 1er janvier 2021, promouvant avec succès la collaboration entre plus de 300 entreprises européennes et indiennes, grâce à laquelle plus de quinze startups ont fait des progrès significatifs pour atteindre le marché indien, dans les secteurs des technologies vertes, des technologies de la santé, de la logistique, des technologies émergentes et des technologies d'entreprise.

After 3 years leading European tech startups into the Indian market, we are pleased to share all the success achieved so far, and to continue this journey of innovation and partnerships between Europe and India.

Les neuf premières entreprises, c'est-à-dire Cast AI, Skinive, Proglove, envoPAP, Volektra, Spendbase, TwentyOne Skills, Foliomax et Kriba (anciennement Newborn Solutions), ont contribué aux économies locales en recrutant des talents, en levant des fonds, en créant des sources de revenus et en forgeant des partenariats précieux avec des organisations indiennes privées et gouvernementales.

Skinvine, un assistant dermatologique par IA, a atteint une base de 100 000 utilisateurs en Inde, publiant son rapport de précision dans l'Indian Journal of Dermatology.

Au cours de la 8e cohorte en novembre 2023, le programme a accueilli six startups européennes à fort impact, plus de 20 investisseurs de l'UE et des organismes gouvernementaux aux côtés de l'écosystème des startups indiennes, annonçant une extension des services d'entrée sur le marché pour les startups indiennes intéressées par l'exploration du marché de l'UE.

Félicitant l'Innocenter UE-Inde d'avoir aidé des startups européennes à pénétrer le marché indien, S.E. Hervé Delphin, ambassadeur auprès de la délégation de l'Union européenne en Inde, a déclaré : « Les startups sont le pouls de toute économie, accélérant l'innovation et le développement durable. Nous sommes heureux de constater que ce projet de R&I financé par l'UE a contribué à libérer le potentiel de collaboration entre l'UE et l'écosystème indien des startups, ce qui, nous l'espérons, conduira à la création de valeur à la fois pour l'économie et pour les citoyens. » Il a ajouté : « Le programme qui étend son soutien à l'entrée sur le marché aux startups indiennes accélérera davantage la collaboration entre l'UE et l'Inde et approfondira le partenariat stratégique global entre l'UE et l'Inde ».

Cristina Russo, directrice de la coopération mondiale et internationale à la Commission européenne, a reconnu le rôle important des startups dans les défis technologiques liés au commerce et a déclaré : « Nous saluons le travail du Centre d'innovation UE-Inde pour son programme approfondi réunissant des parties prenantes aussi mûres et diverses de l'UE et de l'Inde. Nous saluons également l'initiative du programme qui élargit le soutien aux startups indiennes afin qu'elles explorent le marché européen. Elle s'inscrit parfaitement dans les objectifs du Conseil du commerce et de la technologie (CCT) récemment créé entre l'UE et l'Inde ».

Varun Mallapragada et Rodrigo Olmeda, partenaires du programme, ont exprimé leur gratitude en déclarant : « Félicitations à toutes les parties prenantes pour leur soutien dévoué. Nous remercions tout particulièrement l'Union européenne d'avoir cru en notre vision et les organisations gouvernementales indiennes d'avoir contribué à la réussite du programme. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'encourager les collaborations et l'innovation entre les écosystèmes dynamiques de startups de l'Europe et de l'Inde. »

Avec plus de 160 startups participant activement à la post-validation sur 473 entreprises évaluées, le programme affiche un taux de satisfaction remarquable de 93,77 %. Le programme reste engagé à connecter les startups, à créer des opportunités et à renforcer les liens entre l'Inde et l'Europe par le biais de l'innovation. Le consortium comprend six entreprises : Mantra Launchspace, 91springboard, Civitta, German Entrepreneurship, Dutch Basecamp et uGlobally.

Contact pour les médias :

[email protected]