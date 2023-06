Maak kennis met de Xe1 Smartwatch van Mentech: Ontdek de volgende generatie van draagbare technologie op Indiegogo

DONGGUAN, China, 30 mei 2023 /PRNewswire/ -- Mentech, een baanbrekend merk in draagbare technologie voor buitenshuis, staat klaar om de Xe1 Smartwatch op Indiegogo https://www.indiegogo.com/projects/mentech-xe1-smartwatch-for-adventurers-athletes/reft/30805923/cision te lanceren. Deze geavanceerde smartwatch is ontworpen voor buitensporters en atleten en biedt gegevens in realtime over de omgevingscondities, een uitgebreide trainingstracking en persoonlijke sportbegeleiding. Wandelaars, zwemmers, roeiers en andere buitensporters hebben nu de ultieme metgezel, omdat de Xe1 Smartwatch geavanceerde functies combineert met een betaalbare prijs en exclusieve aanbiedingen voor vroege vogels.

mentech Xe1

De Xe1 Smartwatch zorgt voor een revolutie op het gebied van buitenrecreatie met zijn geavanceerde vierpuntspositioneringssysteem, dat realtime plaatsbepaling en trajectanalyse biedt. Door gebruik te maken van GPS-, Glonass-, Galileo- en Beidou-technologieën, zorgt deze smartwatch voor nauwkeurige locatiegegevens, zodat wandelaars vol vertrouwen nieuwe paden kunnen bewandelen zonder bang te hoeven zijn om te verdwalen. Bovendien integreert de Xe1 met de weergegevensinterface van IBM, zodat gebruikers kunnen anticiperen op ongunstige weersomstandigheden zoals mist of storm die hun buitenactiviteiten kunnen beïnvloeden.

Met een geavanceerde 9-assige zwaartekrachtversnellingssensor meet de Xe1 Smartwatch realtime 3D-bewegingen. De Xe1 biedt een nauwkeurige telling van stappen op verschillende terreinen, zoals ruige, bergopwaartse en met keien bezaaide paden. De smartwatch berekent essentiële trainingsgegevens zoals hoogte, toenemende klimafstand, realtime helling en toenemende afdalingsafstand, zodat wandelaars en bergbeklimmers hun fysieke activiteiten nauwkeurig kunnen beoordelen. Verder maakt de smartwatch gebruik van een fotoplethysmografische (PPG), optische hartslagsensor voor detectie, die uitgebreide gezondheidsbewaking biedt door de hele dag de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed te volgen. Met deze informatie kunnen sporters waardevolle inzichten krijgen in hoe hun trainingen hun lichaam beïnvloeden.

De Xe1 Smartwatch is ook gemaakt voor buitensporters en mensen die hun atletische vaardigheden willen verbeteren, met een reeks functies die de bewegingsnauwkeurigheid en het volgen van atletische prestaties bevorderen. Dankzij de 20 professionele sportgidsen die toegankelijk zijn via de interface van het horloge, kunnen zwemmers, bergbeklimmers, surfers, hardlopers, kajakkers, skiërs en andere buitensporters hun bewegingen grondig analyseren en hun techniek verfijnen. Met een waterdichtheid van 5ATM is de smartwatch bovendien van onschatbare waarde voor watersporters die hun biometrische gegevens willen bijhouden.

De lancering van het product is niet ontgaan aan de influencers, die hun mening over het product online hebben gedeeld. De Xe1 Smartwatch is nu verkrijgbaar voor een startprijs van $ 99 met aanbiedingen voor vroege vogels en beloningen voor de 100e, 500e, 800e, 1000e en 1500e koper die bereid zijn tot het uiterste te gaan. Ga voor meer informatie naar https://www.indiegogo.com/projects/mentech-xe1-smartwatch-for-adventurers-athletes/reft/30805923/cision.

