Presentazione dello smartwatch Xe1 di Mentech: alla scoperta della nuova generazione di tecnologia indossabile su Indiegogo

DONGGUAN, Cina, 30 maggio 2023 /PRNewswire/ -- Mentech, un marchio pionieristico nella tecnologia indossabile all'aperto, lancerà lo smartwatch Xe1 su Indiegogo https://www.indiegogo.com/projects/mentech-xe1-smartwatch-for-adventurers-athletes/reft/30805923/cision. Progettato per appassionati delle attività all'aperto e agli atleti, questo smartwatch all'avanguardia offre dati in tempo reale sulle condizioni ambientali, un monitoraggio completo degli esercizi e una guida sportiva personalizzata. Escursionisti, nuotatori, canottieri e chiunque altro si cimenti in sport all'aperto ha ora il proprio compagno perfetto, poiché lo smartwatch Xe1 combina funzionalità avanzate con prezzi convenienti ed esclusivi incentivi per i primi iscritti.

mentech Xe1

Lo smartwatch Xe1 rivoluziona l'esplorazione all'aperto grazie all'avanzato sistema di posizionamento a quattro punti, il che consente il rilevamento della posizione in tempo reale e l'analisi della traiettoria. Sfruttando le tecnologie GPS, Glonass, Galileo e Beidou, questo smartwatch garantisce dati precisi sulla posizione, consentendo agli escursionisti di avventurarsi con sicurezza su nuovi sentieri senza la paura di perdersi. Inoltre, l'Xe1 si integra con l'interfaccia dei dati meteorologici IBM, consentendo agli utenti di anticipare condizioni meteorologiche avverse come nebbia o tempeste che potrebbero influire sulle loro attività all'aperto.

Questo smartwatch, grazie al sensore di accelerazione di gravità a 9 assi all'avanguardia, misura il movimento 3D in tempo reale. Dato che traccia perfettamente i passi su terreni diversi, come escursioni in salita, sentieri disseminati di massi e percorsi accidentati, garantisce un conteggio sempre accurato. Lo smartwatch calcola le metriche di esercizio essenziali, come altitudine, distanza di salita cumulativa, pendenza in tempo reale e distanza di discesa cumulativa, offrendo così a escursionisti e alpinisti valutazioni precise delle loro attività fisiche. Oltre a ciò, lo smartwatch utilizza un sensore ottico di frequenza cardiaca fotopletismografico (PG) per la rilevazione, cosa che offre un ampio monitoraggio della salute tramite il monitoraggio dei livelli di frequenza cardiaca e di ossigeno nel corso della giornata. Tutto ciò permette agli atleti di acquisire preziose informazioni sul modo in cui gli allenamenti influenzano il loro corpo.

Lo smartwatch Xe1 è inoltre pensato per gli appassionati di sport all'aperto e per le persone che vogliono affinare le proprie capacità atletiche, dato che offre tutta una serie di funzioni che migliorano la precisione del movimento e il monitoraggio atletico. Dotato di 20 guide sportive professionali, accessibili dall'interfaccia dell'orologio stesso, nuotatori, scalatori, surfisti, corridori, kayakisti, sciatori e altre persone che si dedicano a sport all'aperto potranno analizzare accuratamente i propri movimenti e perfezionare la tecnica. Ha anche l'impermeabilità a 5 ATM, rivelandosi un compagno prezioso per gli appassionati di sport acquatici che siano interessati a monitorare le proprie biostatistiche.

Al seguito del lancio del prodotto sono stati molti gli influencer che hanno voluto parlarne online. Lo smartwatch Xe1 è ora disponibile a un prezzo iniziale di 99 USD, con incentivi per i primi acquirenti e vari premi per il raggiungimento di 100, 800, 1500, 1000 e 1500 sostenitori. Per maggiori informazioni si veda: https://www.indiegogo.com/projects/mentech-xe1-smartwatch-for-adventurers-athletes/reft/30805923/cision.

