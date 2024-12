Ethara: DE KUNST VAN HET CREËREN VAN DE ABU DHABI GRAND PRIX GASTVRIJHEID-ERVARING

ABU DHABI, UAE, 8 december 2024 /PRNewswire/ -- De tienduizenden bezoekers van de Grand Prix van Abu Dhabi van deze week kunnen genieten van het grootste aanbod aan restaurants, kraampjes en drankgelegenheden ooit gezien op het Yas Marina Circuit om zich tijdens het raceweekend te verfrissen en bij te tanken.

Adam Millward Hospitality Director

Meer dan 100 F&B-gelegenheden zullen de fans bedienen tijdens de recordbrekende F1-seizoensfinale op Yas Island, waarbij gloednieuwe eetervaringen aan de lijst zijn toegevoegd. COYA Abu Dhabi maakt zijn debuut op het evenement en biedt gastronomische Peruaanse gerechten van wereldklasse in Garden on Yas, het nieuwste horeca-aanbod voor de Grand Prix van Abu Dhabi in de Palm Garden van W Abu Dhabi op Yas Island.

Het selecteren van de horecamerken voor het vierdaagse evenement is een uitdagende taak, maar Adam Millward, Hospitality Director bij Ethara, is meer dan opgewassen tegen deze uitdaging en beheert de horecaportefeuille voor het paradepaardje van het evenement.

Hij zegt dat bezoekers zich dit weekend kunnen verheugen op een nog grotere en betere ervaring.

"Al onze gastvrijheidservaringen zijn gericht op een wereldwijd publiek van luxezoekers, motorsportliefhebbers en high-profile gasten. Sommigen zijn op zoek naar de sensatie van de Formule 1 en anderen willen brunchen en feesten tijdens het raceweekend," aldus Millward, die tijdens zijn carrière sterke relaties heeft opgebouwd met een aantal van de partnerrestaurants, waarbij hij elk jaar op maat gemaakte ervaringen voor gasten creëert.

"De aanpak bestaat uit het selecteren van restaurants die een aanvulling zijn op het doel van de Grand Prix van Abu Dhabi om een raceweekend te creëren dat F&B en entertainment van wereldklasse biedt tijdens het vierdaagse evenement.

"Ik geloof echt dat deze partnerschappen de essentie van Yas Marina Circuit en de Grand Prix van Abu Dhabi, onmisbaar entertainment en dineren van wereldklasse vastleggen, en een ervaring bieden die al onze gasten tevreden zal stellen."

Een belangrijk element om aan de hoge verwachtingen van gasten te voldoen, is de wensen van de bezoekers te begrijpen vanaf het moment dat ze de locatie binnenstappen tot ze weer vertrekken.

Hij zei: "Het is eerlijk kijken naar wat de klant wil en hoe de horeca de afgelopen drie jaar is gegroeid. Gastvrijheid gaat niet alleen over F&B in een pakket. Het gaat om de hele ervaring, van dineren in een verfijnd restaurant tot hoe ze aankomen, drinken en betrokken raken bij alle activiteiten op het circuit tijdens het raceweekend."

Met nationaliteiten uit verschillende landen over de hele wereld wordt het culinaire aanbod zorgvuldig gekozen om de hoogste kwaliteit en normen te garanderen.

Millward zei: "We hebben een ongelooflijk divers publiek dat naar de VAE komt voor het raceweekend. Vorig jaar kwam meer dan 65% van onze bezoekers per vliegtuig om de seizoensfinale bij te wonen. Restaurants staan dus voor de grote taak om een menu samen te stellen dat geschikt is voor een verscheidenheid aan mensen met een horecapas.

"Het gaat hierbij niet alleen om het proeven van menu's, maar om de volledige eetervaring; van de uitstraling van het restaurant tot het kiezen van de juiste lichtsfeer en de geschikte drankenselectie voor het hele weekend. Dit alles wordt vervolgens met het juiste entertainment gecombineerd in elk van de suites om de juiste ambiance te creëren.

"Of je het weekend nu begint met de Japanse keuken, de beste pasta van Ill Boro eet of naar OPA gaat om in Griekse stijl borden kapot te slaan en op stoelen te dansen, wij willen graag voor elk wat wils in petto hebben.

"Ons doel is altijd geweest om opnieuw te definiëren wat fans kunnen verwachten van een Grand Prix-weekend door eetgelegenheden en entertainment van wereldklasse toe te voegen."

