Médine obtient le niveau « Or » de l'initiative « Villes ODD » d'ONU-Habitat

L'initiative Villes ODD a pour but de catalyser les efforts des gouvernements locaux en matière de développement durable et de renforcer leur capacité à mettre en œuvre les objectifs de développement durable au niveau local. Médine est la première ville saoudienne, la première ville arabe et la troisième ville mondiale à atteindre ce niveau.

GENÈVE, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- La ville de Médine a obtenu le niveau Or de l'initiative Villes ODD du programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU-Habitat. Une reconnaissance du travail acharné de Médine en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

L'objectif de l'initiative « Villes ODD » est de catalyser les efforts des gouvernements locaux en matière de développement durable et de renforcer leur capacité à mettre en œuvre les objectifs de développement durable au niveau local. Elle vise également à récompenser les villes pour leurs réalisations en matière de développement durable en partageant leurs pratiques et politiques prometteuses à l'échelle mondiale. Médine est la première ville saoudienne, la première ville arabe et la troisième ville mondiale à avoir atteint le niveau Or de l'initiative Villes ODD.

Médine est également la première ville d'Arabie saoudite à participer à l'Initiative mondiale « Villes des ODD ». Une reconnaissance claire de l'engagement ferme de la ville saoudienne à être une ville inclusive, sûre, résiliente et durable. En effet, les efforts de Médine visent à placer le bien-être des citoyens au centre des préoccupations et à progresser dans la direction des ODD.

Médine a obtenu la reconnaissance Argent de l'initiative Villes ODD en 2022, ce qui signifie que la ville s'est fermement engagée à donner la priorité aux actions liées aux objectifs de développement durable (ODD).

En attribuant le niveau Or de l'initiative Villes ODD à la Médine, ONU-Habitat récompense la région de Médine pour avoir réalisé une évaluation complète des données de référence sur les progrès de la ville en matière de développement urbain durable, ainsi qu'une vision et un plan stratégiques inclusifs assortis d'actions transformatrices lui permettant de réaliser les ODD d'ici 2030 ; et souhaite à la ville et aux habitants de Médine le plus grand succès dans la mise en œuvre de ces actions.

En effet, la ville de Médine n'est pas seulement un trésor sacré, mais aussi un exemple d'évolution technologique et d'inclusion, comme le montre son programme Madinah Smart City, un projet ambitieux de l'Autorité de développement de la région de Médine, où les technologies les plus pointues sont utilisées pour améliorer la qualité de vie de la population.