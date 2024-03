Mews haalt $ 110 mln op om cloudtechnologie in de hospitalitysector een boost te geven

Mews kondigt een waardebepaling van $ 1,2 miljard aan en gaat verder met wereldwijde uitbreiding, productgroei en overnamestrategie.

AMSTERDAM, 4 maart 2024 /PRNewswire/ -- Het in Nederland gevestigde Mews, de toonaangevende hospitality cloud, heeft aangekondigd dat het $ 110 miljoen ophaalt in een nieuwe financieringsronde. De ronde wordt geleid door de bestaande investeerders Kinnevik, samen met Revaia, Goldman Sachs Alternatives en Notion Capital en de nieuwe investeerder LGVP. Met de nieuwe financiering is de waardering van het bedrijf nu vastgesteld op $ 1,2 miljard.

De waardering volgt op een jaar van aanzienlijke groei. In het afgelopen jaar heeft Mews de volgende mijlpalen bereikt:

Matt Welle, CEO, and Richard Valtr, Founder, of Mews.

Een omzetstijging van meer dan 60%, jaar-op-jaar, met een netto jaaromzet van meer dan $ 100 miljoen

miljoen Een aanzienlijke toename van het bruto betaalvolume tot meer dan $ 8 miljard

miljard 16 miljoen check-ins per jaar in hotels wereldwijd

Drie overnames (Frontdesk Anywhere, Hotello en Nomi), waardoor Mews reeds aan 8 acquisities zit

De nieuw st e financiering versterkt de financiële positie van Mews ter voorbereiding op aanzienlijke groei. Dankzij deze financiering kan Mews prioriteit geven aan hun wereldwijde uitbreiding, onderzoek & ontwikkeling, en overnames, waardoor de meest innovatieve organisaties hun digitale transformatie kunnen versnellen.

Richard Valtr, een voormalig hotelier, richtte Mews op toen hij een hotel bouwde in Praag. Valtr had in de zomervakantie als nachtreceptionist gewerkt en realiseerde zich toen dat de hospitalitysector gebruikmaakt van verouderde technologie die op fysieke servers is geïnstalleerd. Hij wilde met Mews de bedrijfsvoering van hotels veranderen met cloudoplossingen die geïntegreerd kunnen worden met duizenden andere technologische oplossingen. Tegenwoordig beheren 5000 klanten wereldwijd, waaronder Strawberry Hotels, The Social Hub en Airelles, meer dan 350.000 ruimtes met gebruik van Mews.

Richard Valtr, oprichter van Mews, zei hierover: "We zien een fundamentele omschakeling bij enkele van de meest toonaangevende hospitalitymerken. Ze willen de manier waarop ze hun diensten aanbieden anders vormgeven, en snel. Met deze financiering zullen we toonaangevende producten voor de sector blijven bouwen met ondersteuning van ons topteam. Over vijf jaar is de manier waarop hotels en gasten met elkaar communiceren heel anders, en Mews speelt daarin een voortrekkersrol."

Matthijs Welle, CEO van Mews, voegde toe: "Deze financiering is een enorme waardering van onze sterke visie, het Mews-team, onze vooruitstrevende klanten en betrokken investeerders, die ons hebben geholpen om te komen waar we nu staan. Nu steeds meer hoteliers moderne technologie omarmen, hebben we een enorme kans om ze te helpen hun manier van werken edrijfsvoering te stroomlijnen, meer winstgevende bedrijven op te bouwen en persoonlijke gastervaringen te bieden. Mews bevindt zich in een unieke positie om de sector echt te hervormen."

Akhil Chainwala, Investment Director bij Kinnevik, zei: "Matt en Richard bouwen een product en een team die de sector echt veranderen. In de korte tijd volgend op onze eerste investering heeft Mews onze verwachtingen overtroffen door zich naar nieuwe regio's en segmenten uit te breiden. We vinden het geweldig dat we het team nu nog meer kunnen ondersteunen bij het waarmaken van hun ambities en dat ze nog meer kunnen versnellen, vooral om de combinatie van software en betalingen van het platform verder uit te breiden. We kijken ernaar uit om deze reis met Mews voort te zetten en onderdeel uit te maken van deze transformatie in de sector."

Alexander Lippert, Managing Director van Goldman Sachs Alternatives, voegde toe: "Mews maakt impact en ondersteunt enkele van de meest innovatieve hospitalitymerken wereldwijd. Het gebruik van de cloud neemt snel toe in de reis- en toerismesector, die wereldwijd $ 15,5 biljoen beslaat. Nu de vraag naar moderne technologie steeds groter wordt, heeft Mews zich met zijn toonaangevende platform in de sector gepositioneerd om de bedrijfsvoering van een nog bredere groep klanten te ondersteunen, hun omzet te diversifiëren en de gastervaring te verbeteren."

De nieuwste financiering komt boven op de investeringsronde van het bedrijf van $ 185 miljoen in december 2022, die werd geleid door Kinnevik en de afdeling Growth Equity van Goldman Sachs Asset Management.

Over Mews

Mews is het toonaangevende platform voor het nieuwe tijdperk van hospitality. Meer dan 5.000 accommodaties in meer dan 85 landen worden mogelijk gemaakt door Mews. De Mews Hospitality Cloud is ontworpen om de bedrijfsvoering van moderne hoteliers te stroomlijnen, de gastervaring te transformeren en meer winstgevende bedrijven te creëren. Klanten zijn onder andere Accor, Generator-Freehand, The Strawberry Group, The Social Hub en Airelles. Mews is door Hotel Tech Report uitgeroepen tot 's werelds beste PMS-aanbieder voor hotels (2024), vermeld als een Best Place to Work in Hotel Tech (2021, 2022, 2024) en verkozen tot beste PMS-aanbieder voor onafhankelijke hotels (2022, 2023) door World Travel Tech Awards. Het bedrijf heeft vestigingen in Europa, de Verenigde Staten en Australië.

