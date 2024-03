Revaia réinvestit dans la licorne européenne Mews, qui s'impose sur le marché français

En l'espace d'un an, le chiffre d'affaires de Mews sur le marché français a progressé de plus de 50 %

PARIS, 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- Mews, le leader des solutions cloud pour l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui une nouvelle levée de fonds de 110 millions de dollars avec la participation du fonds de growth Revaia, de Kinnevik ou encore de Goldman Sachs Alternatives.

Matt Welle, CEO, and Richard Valtr, Founder, of Mews.

Revaia, leader européen de l'investissement dans l'innovation responsable, a investi pour la première fois dans Mews en décembre 2022, lors de son tour de table en série C. Aujourd'hui, la valorisation de Mews atteint plus de 1,2 milliard de dollars. Cette dernière levée de fonds permettra de poursuivre Mews son expansion internationale, financer sa R&D et soutenir sa stratégie d'acquisition. L'objectif ? Aider les groupes hôteliers mondiaux les plus innovants à accélérer leur transition numérique.

Fondé en 2012 par l'entrepreneur et ex-hôtelier Richard Valtr, Mews a pour mission de révolutionner le secteur de l'hôtellerie grâce à ses solutions cloud. Aujourd'hui, des centaines de milliers d'espaces sont gérés via Mews par 5 000 clients répartis aux quatre coins du globe, dont Les Airelles, Accor et Inwood Hotels. En France, Mews a également été sélectionné par Relais & Châteaux en tant que partenaire officiel pour son portefeuille de plus de 580 hôtels et restaurants.

Avec la stabilisation des voyages et la hausse des taux d'occupation, Mews a connu une année record :

Progression du chiffre d'affaires de 60 % dans le monde et de plus de 50 % en France ,

, Augmentation de 200 % du nombre de clients français qui utilisent Mews,

Plus de 900 000 lits en France gérés via Mews, ce qui représente plus de 750 clients,

gérés via Mews, ce qui représente plus de 750 clients, Trois acquisitions (Frontdesk Anywhere, Hotello et Nomi), portant le total à huit acquisitions dans le secteur hôtelier.

Morgan Kessous, Partner chez Revaia, souligne : L'hôtellerie a longtemps été dominée par les systèmes traditionnels. Face à une demande croissante pour des solutions technologiques modernes, le secteur est aujourd'hui à l'aube d'une révolution. Mews mène cette transformation avec sa plateforme cloud. La société travaille avec certaines des plus grandes marques hôtelières au monde et connait une croissance fulgurante en France et à l'international depuis notre premier investissement. Nous sommes ravis de continuer à soutenir l'équipe de management dans sa prochaine phase de développement. »

Richard Valtr, fondateur de Mews, partage son enthousiasme : « Nous observons un changement fondamental dans la manière dont les grands noms de l'hôtellerie accélèrent leur transformation numérique et repensent leur modèle. Cela nous permet de continuer à innover et nous pouvons compter pour cela sur une équipe hors pair. Dans cinq ans, les interactions entre les marques et les clients auront complètement changé, et Mews mènera le mouvement. »

Matthijs Welle, CEO de Mews, conclut : « Ce financement valide notre vision, mais aussi le dévouement de notre équipe, la confiance de nos clients et l'engagement de nos investisseurs, sans qui nous n'en serions pas là aujourd'hui. L'adoption croissante de technologies de pointe par les hôteliers nous positionne idéalement pour aider ces professionnels à optimiser leurs opérations, maximiser leurs revenus et personnaliser l'expérience client. »

À propos de Mews

Mews est la plateforme de référence pour la nouvelle ère de l'hôtellerie. Avec 5 000 clients dans plus de 85 pays, le Mews Hospitality Cloud est conçu pour optimiser les opérations hôtelières, enrichir l'expérience client et améliorer la rentabilité des entreprises. Mews compte aujourd'hui Accor, Generator-Freehand, The Strawberry Group, The Social Hub, ou encore Les Airelles parmi ses clients. L'entreprise a été couronnée meilleur PMS en 2024 et a été nommée parmi les meilleurs lieux de travail de l'Hotel Tech en 2021, 2022 et 2024 par Hotel Tech Report. Elle a également remporté le prix de meilleur fournisseur de solutions hôtelières PMS en 2023 et meilleur fournisseur indépendant de solutions hôtelières PMS en 2022 et 2023 lors des World Travel Tech Awards. Mews a des bureaux en Europe, aux États-Unis et en Australie.

À propos de Revaia

Leader de l'investissement dans l'innovation responsable, Revaia s'associe à des entrepreneurs innovants, guidés par une mission et portés par des ambitions mondiales et un leadership durable. La société accompagne ces entreprises en phase de croissance sur l'ensemble de leur cycle de vie, de la série B à l'introduction en bourse et au-delà, créant des passerelles entre le venture capital, le private equity et les marchés cotés. Revaia joue le rôle de sparring partner pour ces entrepreneurs qui s'efforcent de transformer notre société en un monde meilleur. Avec des bureaux à Paris, Londres et Berlin et une présence en Amérique du Nord, son équipe diverse apporte un soutien opérationnel et un savoir-faire ESG unique aux entreprises technologiques les plus prometteuses. Revaia est fière de soutenir des entreprises telles qu'Algolia, Aircall, Coralogix, Deepki, Frontify, Acorns, Hublo, Mews, Platform.sh, Planity et Welcome to the Jungle.

