Mews recauda 110 millones de dólares para desarrollar tecnología hotelera basada en la nube

Mews anuncia una valoración de 1.200 millones de dólares al tiempo que acelera su expansión mundial, el crecimiento de sus productos y su estrategia de adquisiciones.

ÁMSTERDAM, 4 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Mews, la solución en la nube líder del sector hotelero, ha anunciado hoy la captación de nuevas inversiones por valor de 110 millones de dólares. La ronda está liderada por los actuales inversores Kinnevik, junto con Revaia, Goldman Sachs Alternatives, Notion Capital y el nuevo inversor LGVP. La nueva financiación valora la empresa en 1200 millones de dólares.

La valoración se produce tras un año de importante crecimiento. Durante el último año, Mews ha logrado:

Matt Welle, CEO, and Richard Valtr, Founder, of Mews.

Un aumento interanual de los ingresos mayor al 60 %, superando los 100 millones de dólares de ingresos netos anuales

Un aumento significativo en el volumen bruto de pagos procesados hasta superar los 8000 millones de dólares

Más de 16 millones de check-ins anuales en hoteles de todo el mundo

Tres adquisiciones (Frontdesk Anywhere, Hotello y Nomi), con lo que ya son ocho las empresas de tecnología hotelera adquiridas por Mews

La última inversión refuerza la posición financiera de Mews, que se prepara para un gran crecimiento. Gracias a esta financiación, Mews dará prioridad a su expansión global, investigación y desarrollo, y adquisiciones, permitiendo a las empresas y marcas hoteleras más innovadoras del mundo acelerar su transformación digital.

Richard Valtr, un antiguo hotelero, fundó Mews cuando construía un hotel en Praga. Tras pasar las vacaciones de verano como recepcionista nocturno, Valtr se dio cuenta de que el sector hotelero se basa en tecnología obsoleta instalada en local. Mews aspira a revolucionar las operaciones hoteleras con su sistema basado en la nube que se integra con miles de otras herramientas tecnológicas. Hoy, gracias a Mews, 5000 clientes de todo el mundo gestionan más de 350 000 espacios, entre ellos Strawberry Hotels, The Social Hub o Airelles.

Richard Valtr, fundador de Mews, comentó, "Estamos observando un cambio trascendental en el modo en que las principales marcas hoteleras del mundo aceleran su transformación digital y remodelan su forma de ofrecer servicios hoteleros. Con este aumento seguiremos creando productos líderes en el sector apoyados por un equipo de talla mundial. En cinco años, la forma en que las marcas hoteleras y los huéspedes interactúan entre sí será completamente diferente, con Mews liderando el cambio."

Matthijs Welle, CEO de Mews, añadió, "Esta financiación es un gran reconocimiento a la solidez de nuestra visión, al equipo de Mews, a nuestros clientes con visión del futuro y a los comprometidos inversores que nos han ayudado a llegar hasta donde estamos hoy. A medida que más hoteleros adoptan nuevas tecnologías, tenemos una gran oportunidad de ayudarles a simplificar sus operaciones, crear negocios más rentables y ofrecer experiencias personalizadas a sus huéspedes. Mews se encuentra en una posición única para realmente transformar el sector."

Akhil Chainwala, director de inversiones en Kinnevik, comentó, "Matt y Richard están creando un producto y un equipo que están redefiniendo la industria hotelera. En el breve periodo de tiempo transcurrido desde nuestra inversión inicial, Mews ha superado nuestras expectativas a medida que se adentraba en nuevos territorios y segmentos. Ahora, estamos entusiasmados por respaldar aún más al equipo para ayudarles a hacer realidad sus ambiciones y crecer aún más rápido, especialmente en lo que respecta a ampliar la combinación de software y pagos en la plataforma. Estamos deseando continuar este viaje con Mews y formar parte de la transformación que se está produciendo en todo el sector."

Alexander Lippert, director general en Goldman Sachs Alternatives, añadió, "Mews está teniendo un impacto transformador al respaldar algunas de las marcas hoteleras más innovadoras de todo el mundo a medida que se acelera la adopción de tecnologías en la nube en el sector mundial de los viajes y el turismo, valuado en 15,5 billones de dólares. Ante la creciente demanda de tecnología moderna, Mews, y su plataforma líder en el sector, se posicionan para permitir que una cantidad aún mayor de clientes del sector hotelero transforme sus operaciones, diversifique sus ingresos y mejore la experiencia de los huéspedes."

Esta última financiación se suma a la ronda de inversión de 185 millones de dólares que la empresa recibió en diciembre de 2022, liderada por Kinnevik y la división Growth Equity de Goldman Sachs Asset Management.

Acerca de Mews

Mews es la plataforma de vanguardia para la nueva era del sector hotelero. Con 5.000 clientes repartidos en más de 85 países, Mews Hospitality Cloud está diseñado para agilizar las operaciones de los hoteleros modernos, transformar la experiencia de los huéspedes y crear negocios más rentables. Entre sus clientes se encuentran Accor, Generator-Freehand, The Strawberry Group, The Social Hub y Airelles. Mews fue nombrada Best PMS (2024) y fue una de las galardonadas como Best Place to Work in Hotel Tech (2021, 2022, 2024) según Hotel Tech Report, así como World's Best Hotel PMS Provider (2023) y World's Best Independent Hotel PMS Provider (2022, 2023) por los premios World Travel Tech Awards. Nuestra empresa tiene oficinas en Europa, Estados Unidos y Australia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2352442/Matthijs_Welle_CEO_and_Richard_Valtr_Founder_Mews.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2053034/4570607/MEWS_logo.jpg