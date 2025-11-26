MKB Europa weet niet waar te beginnen met digitale tools en AI

Meer dan 8200 bedrijven is door team.blue gevraagd naar hun digitale paraatheid en mate van automatisering.

Een gebrek aan duidelijkheid, vertrouwen en begeleiding lijkt de grootste belemmeringen voor AI-adoptie en automatisering, met name onder gevestigde bedrijven.

AMSTERDAM, 26 november 2025 /PRNewswire/ -- Vandaag publiceert team.blue, een toonaangevende leverancier van digitale oplossingen voor bedrijven en ondernemers, een uitgebreid rapport over de digitale paraatheid van het MKB in Europa en Nederland. En hoewel velen uitkijken naar verdere automatisering wordt duidelijk door het onderzoek dat onzekerheid het grootste struikelblok vormt. Zo geeft 30% van de respondenten aan niet te weten welke digitale tools ze zouden moeten gebruiken en meer dan 25% geeft aan ook niet over de kennis of de vaardigheden te beschikken om ze te gebruiken. Dit percentage neemt toe naarmate bedrijven langer gevestigd zijn. Meer dan 60% van de bedrijven die al langer dan tien jaar bestaan, toont weerstand tegen de adoptie van AI.

"De ontwikkeling van technologie, en AI in het bijzonder, zorgt ervoor dat de capaciteit van midden en kleine bedrijven om bij te blijven steeds verder onder druk komt te staan", aldus Claudio Corbetta, Group CEO van team.blue. "We zien geen verschil in ambitie of motivatie, maar we zien wel een kloof ontstaat in begrip en perceptie. Kleinere bedrijven begrijpen dat AI vooruitgang kan boeken, maar het huidige ecosysteem gaat te vaak uit van een hoge mate van technisch kennis. Pas wanneer we de drempel verlagen door tools daadwerkelijk gebruiksvriendelijk te maken, is AI niet langer intimiderend, en wordt het een drijvende kracht achter creativiteit, efficiëntie en groei. Er ligt dan ook niet alleen een kans om het MKB te helpen met de adoptie van AI, maar ook om ze in hun kracht te zetten. Zodat ze er echt alles uit kunnen halen."

Onduidelijkheid, complexiteit en vertrouwen beperken adoptie

Het team.blue Digital Maturity Report, gebaseerd op inzichten verzameld onder meer dan 8200 Europese bedrijven verspreid over meer dan 30 landen, toont dat kleinere bedrijven (2-9 medewerkers) overweldigd worden door de vele keuzes.

30% geeft aan niet te weten welke digitale tools te gebruiken.

geeft aan niet te weten welke digitale tools te gebruiken. 26% geeft aan niet over de vaardigheden of kennis te beschikken om ze te gebruiken.

geeft aan niet over de vaardigheden of kennis te beschikken om ze te gebruiken. 20% geeft aan dat beperkte tijd en middelen de grootste belemmering zijn.

Velen vinden digitale technologie complex en tijdrovend, waarbij 20% aangeeft bij mogelijke adoptie tegen de limieten van hun tijd en middelen aan te lopen. Daarnaast heeft men ook niet veel vertrouwen in het kiezen en gebruiken van digitale tools, met een gemiddelde score van 6 uit 10.

AI-adoptie neemt toe, maar gebrek aan vertrouwen en duidelijkheid remmen het meeste af

AI wint terrein, met intensief gebruik onder 20% van de respondenten en 30% die ermee experimenteren. Toch geeft 25% aan geen plannen te hebben om gebruik te gaan maken van AI. Terwijl dit onder bedrijven die al langer gevestigd zijn (> 10 jaar bestaan) zelfs oploopt tot 60%. Dit komt met name door een gebrek aan vertrouwen, waarbij bijna de helft van de respondenten aangeeft dat werk gedaan door AI minder wordt vertrouwd dan werk dat uitgevoerd wordt door mensen. De grootste zorgen zijn er op het gebied van veiligheid, accuraatheid en merkuitstraling.

Opvallend is dat meer dan 50% gelooft dat gebruik van AI ze wel een competitief voordeel kan geven, maar meer dan denkt 22% niet over voldoende kennis te beschikken om er iets mee te kunnen.

Begeleiding essentieel voor digitale paraatheid kleine en middelgrote bedrijven

De grootste vraag vanuit het MKB is niet naar nieuwere technologie, maar naar duidelijke begeleiding en ondersteuning. 26% benoemt dat ze niet over de kennis of vaardigheden beschikken om er zelf uit te komen.

De helft van de respondenten geeft aan dat stapsgewijze ondersteuning zou helpen hun digitale vaardigheden te verbeteren, waarbij 42% advies nodig heeft voor het kiezen van de juiste tools en 38% behoefte heeft aan training en workshops.

"Digitale tools hebben pas waarde als ze de gebruiker in zijn kracht zetten", aldus Jonas Dhaenens, oprichter en voorzitter van team.blue. "Onze focus ligt op het bieden van een gebruikerservaring die toegankelijk en veilig is, omdat de voorwaartsgedrevenheid van het MKB ook direct zijn weerslag heeft op de levendigheid van de gemeenschappen waarin ze zich bevinden."

Adrian Garrett, Commercial Director bij team.blue, licht toe: "In Nederland zijn ondernemers ambitieus en digitaal ingesteld, maar de resultaten laten zien dat zij nog steeds te maken hebben met een druk en vaak verwarrend technologielandschap. Wat MKB-ers vragen is duidelijke richting over wat echt werkt. Door te focussen op gebruiksvriendelijkheid en het bieden van praktische, betrouwbare digitale oplossingen kunnen we bedrijven helpen om innovatie om te zetten in betekenisvolle, meetbare impact."

Dit rapport is opgesteld in samenwerking met team.blue merken SuperHosting, Simply.com, Loopia, Combell, Names.co.uk, LCN, Guru UKDedicated, Catalyst2, Register 365, LetsHost, Hosting Ireland, Webnode, Nominalia, Webempresa, Webnode, Raidboxes, TransIP en SimplyBook.me. Het volledige rapport vind je hier.

Over team.blue

team.blue is een vooraanstaande digitale enabler voor bedrijven en ondernemers in Europa (Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Servië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk). Het bedrijf bestaat uit meer dan 60 succesvolle merken en bedient meer dan 3.5 miljoen klanten. team.blue is een vertrouwde partner voor webhosting, domeinen, e-commerce, online compliance, het genereren van leads en toepassingsoplossingen, en wordt ondersteund door meer dan 3500 experts. De visie van team.blue is om online zakendoen eenvoudiger te maken door technologie te ontwikkelen en zodoende klanten innovatieve online producten en diensten aan te bieden.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2832545/team_blue_Logo.jpg