KMO's in Europa weten niet waar te beginnen met digitale tools en AI

team.blue bevroeg meer dan 8200 bedrijven naar hun digitale paraatheid en mate van automatisering.

Gebrek aan duidelijkheid, vertrouwen en begeleiding blijken bij deze bedrijven de grootste belemmeringen voor AI-adoptie en automatisering, met name onder gevestigde bedrijven.

GENT, België, 26 november 2025 /PRNewswire/ -- Vandaag publiceert team.blue, een toonaangevende leverancier van digitale oplossingen voor bedrijven en ondernemers, een nieuw rapport dat de digitale paraatheid van kleine en middelgrote bedrijven toetst. Hoewel velen uitkijken naar verdere automatisering, laat het onderzoek zien dat onzekerheid toch een groot struikelblok vormt. Zo geeft 30% van de respondenten aan niet te weten welke digitale tools ze zouden moeten gebruiken en meer dan 25% zegt ook niet over de kennis of vaardigheden te beschikken om ze te gebruiken. Dit percentage neemt toe naarmate bedrijven langer gevestigd zijn. Meer dan 60% van de bedrijven die meer dan tien jaar bestaan, toont weerstand tegen adoptie van AI.

"De ontwikkeling van technologie, en van AI in het bijzonder, zorgt ervoor dat de capaciteit van kleine bedrijven om bij te blijven steeds meer onder druk staat", zegt Claudio Corbetta, Group CEO van team.blue. "We zien geen verschil in ambitie of motivatie, maar er ontstaat wel een kloof in begrip en perceptie. Kleinere bedrijven begrijpen dat AI vooruitgang kan aandrijven, maar het huidige ecosysteem gaat te vaak uit van een hoge mate van technische kennis. Pas wanneer we de drempel verlagen door tools daadwerkelijk gebruiksvriendelijk te maken, zal AI niet langer intimiderend zijn, maar als een drijvende kracht achter creativiteit, efficiëntie en groei gezien worden. Er ligt niet enkel een kans om KMO's te helpen met de adoptie van AI, maar ook om ze in hun kracht te zetten. Zodat ze er echt alles uit kunnen halen."

Onduidelijkheid, complexiteit en vertrouwen beperken adoptie

Het team.blue Digital Maturity Report, gebaseerd op inzichten verzameld bij ruim 8200 Europese bedrijven verspreid over meer dan 30 landen, toont dat kleinere bedrijven (2 tot 9 medewerkers) overweldigd worden door de vele mogelijke keuzes.

30% geeft aan niet te weten welke digitale tools te gebruiken.

geeft aan niet te weten welke digitale tools te gebruiken. 26% zegt niet over de juiste vaardigheden of kennis te beschikken om ze te gebruiken.

zegt niet over de juiste vaardigheden of kennis te beschikken om ze te gebruiken. 20% vindt dat beperkte tijd en middelen de grootste belemmering vormen.

Velen vinden digitale technologie complex en tijdrovend, waarbij 20% aangeeft bij mogelijke adoptie tegen de limieten van hun tijd en middelen aan te lopen. Daarnaast heeft men ook niet veel vertrouwen in het kiezen en gebruiken van digitale tools, met een gemiddelde score van 6 op 10.

AI-adoptie neemt toe, maar gebrek aan vertrouwen en duidelijkheid blijken de grootste rem

AI wint terrein, met intensief gebruik onder 20% van de respondenten en 30% die ermee experimenteren. Toch geeft 25% aan geen plannen te hebben om gebruik te gaan maken van A. Bij bedrijven die al langer bestaan loopt dit aandeel zelfs op tot 60%. Dit komt met name door een gebrek aan vertrouwen, waarbij bijna de helft van de respondenten werk gedaan door AI minder vertrouwt dan werk uitgevoerd door mensen. De grootste bezorgdheden bevinden zich op het vlak van veiligheid, accuraatheid en merkuitstraling.

Opvallend is dat meer dan 50% gelooft dat gebruik van AI wel een competitief voordeel kan bieden, maar meer dan 22% denkt niet over voldoende kennis te beschikken om er iets mee te kunnen.

Begeleiding essentieel voor digitale paraatheid kleine en middelgrote bedrijven

De grootste vraag vanuit de KMO is niet die naar nieuwere technologie, maar naar duidelijke begeleiding en ondersteuning. Liefst 26% van de respondenten geeft aan niet over de kennis of vaardigheden te beschikken om er zelf uit te komen.

De helft van de bevraagden meent dat stapsgewijze ondersteuning zou helpen hun digitale vaardigheden te verbeteren, waarbij 42% advies nodig heeft voor het kiezen van de juiste tools en 38% behoefte heeft aan training en workshops.

"Digitale tools hebben pas waarde als ze de gebruiker in zijn kracht zetten", aldus Jonas Dhaenens, oprichter en voorzitter van team.blue. "Onze focus ligt op het bieden van een gebruikerservaring die toegankelijk en veilig is, omdat de voortvarendheid van kleinere bedrijven direct zijn effect heeft op de levendigheid van de gemeenschappen waarin ze zich bevinden."

Joans Dhaenes licht verder toe: "Belgische KMO's erkennen duidelijk het potentieel van digitale tools en van AI, maar veel ondernemers worstelen nog steeds met de vraag welke oplossingen hun groei werkelijk ondersteunen. Ons onderzoek laat zien dat er vooral behoefte is aan duidelijkheid en betrouwbare begeleiding. Door digitale tools eenvoudiger, transparanter en toegankelijker te maken, kunnen we bedrijven helpen om innovatie om te zetten in betekenisvolle, meetbare impact."

Dit rapport is opgesteld in samenwerking met team.blue merken SuperHosting, Simply.com, Loopia, Combell, Names.co.uk, LCN, Guru UKDedicated, Catalyst2, Register 365, LetsHost, Hosting Ireland, Webnode, Nominalia, Webempresa, Webnode, Raidboxes, TransIP en SimplyBook.me. Het volledige rapport vind je hier.

Over team.blue

team.blue is een vooraanstaande digitale enabler voor bedrijven en ondernemers in Europa (Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Servië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk). Het bedrijf bestaat uit meer dan 60 succesvolle merken en bedient meer dan 3.5 miljoen klanten. team.blue is een vertrouwde partner voor webhosting, domeinen, e-commerce, online compliance, het genereren van leads en toepassingsoplossingen, en wordt ondersteund door meer dan 3500 experts. De visie van team.blue is om online zakendoen eenvoudiger te maken door technologie te ontwikkelen en zodoende klanten innovatieve online producten en diensten aan te bieden.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2832545/team_blue_Logo.jpg