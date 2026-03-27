Moving Tech Innovations neemt tech-startup Automicle over voor de uitrol van open mobiliteitsnetwerken in Europa

AMSTERDAM, 27 maart 2026 /PRNewswire/ -- Moving Tech Innovations (MTI), aanbieder van 's werelds grootste open infrastructuur voor mobiliteit, heeft vandaag de overname aangekondigd van het Nederlandse Automicle Holdings BV, waarmee het officieel de Europese markt betreedt. MTI beheert toonaangevende open mobiliteitsplatforms zoals Namma Yatri, Bharat Taxi, en Chennai One. Samen willen de twee organisaties lokaal beheerde, open mobiliteitsnetwerken in heel Europa verder ontwikkelen.

L-R, Mohit Mishra and Jef Heyse, Co-founders of Automicle

Steden heroverwegen hun mobiliteitssystemen en geven daarbij prioriteit aan openheid, duurzaamheid en controle op de lange termijn. Integratie van verschillende vervoersmodaliteiten, samen met betaalbare en inclusieve toegang, is daarbij essentieel geworden. Automicle is opgericht om precies aan deze behoeften te voldoen. Het bedrijf ontwikkelt digitale parkeer- en OV-oplossingen, gebaseerd op Europese expertise in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden.

MTI brengt een bewezen mobiliteitsnetwerk op 'population-scale' naar Europa. Dit open netwerk heeft al meer dan 150 miljoen ritten mogelijk gemaakt en meer dan € 250 miljoen aan inkomsten gegenereerd voor chauffeurs en aanbieders, volledig zonder commissies. Het netwerk is gebouwd als digitale publieke infrastructuur en biedt configureerbare oplossingen voor taxi/ride-hailing, micro mobiliteit, parkeren, geïntegreerd OV en aanvullende diensten zoals ambulances en seniorenvervoer. Volledig in lijn met Europese eisen voor privacy, veiligheid en lokaal databeheer, stelt MTI steden in staat om betrouwbare, betaalbare en toekomstbestendige mobiliteitssystemen te implementeren.

Jef Heyse en Mohit Mishra, mede-oprichters van Automicle, zeggen: "Dit is een belangrijke stap voor Automicle en voor mobiliteit in Europa. Door onze expertise te combineren met de bewezen mobiliteitsinfrastructuur van MTI, kunnen we de implementatie van lokaal beheerde systemen met meetbare impact versnellen. De mogelijkheid om op grote schaal te bouwen, met behoud van Europese waarden en governance, is actueler en belangrijker dan ooit."

Magizhan en Shan MS, mede-oprichters van Moving Tech Innovations, voegden eraan toe: "Europa en India groeien naar elkaar toe vanuit een gedeelde overtuiging: digitale infrastructuur werkt het beste wanneer deze open, transparant en in samenwerking met steden en gemeenschappen wordt ontwikkeld. Samen kunnen we systemen bouwen die betrouwbaar, betaalbaar en toekomstbestendig zijn."

Beide organisaties zijn gebouwd op open protocollen, waaronder Beckn Protocol en TOMP API standaarden, waardoor naadloze integratie tussen operators en dienstaanbieders mogelijk is en vendor lock-in wordt voorkomen. Er lopen vergevorderde gesprekken over implementaties in diverse steden die op zoek zijn naar toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen gebaseerd op open standaarden, lokaal eigenaarschap en duurzaamheid.

