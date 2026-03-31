Moving Tech Innovations rachète la start-up technologique Automicle en vue du déploiement en Europe de réseaux de mobilité ouverts

AMSTERDAM, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- Moving Tech Innovations (MTI), opérateur de la plus grande infrastructure mondiale ouverte pour la mobilité partagée, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société néerlandaise Automicle Holding BV, marquant ainsi son entrée officielle en Europe. MTI gère les principales plateformes de mobilité ouverte, notamment Namma Yatri, Bharat Taxi, et Chennai One. Ensemble, les deux organisations visent à faire progresser les systèmes locaux de mobilité ouverte dans toute l'Europe.

L-R, Mohit Mishra and Jef Heyse, Co-founders of Automicle

Les villes repensent leurs systèmes de mobilité en accordant la priorité à l'ouverture, à la durabilité et à la maîtrise à long terme. L'intégration des différents modes de transport, associée à un accès abordable et inclusif, est devenue essentielle à cet égard. Automicle a été fondée précisément pour répondre à ces besoins. L'entreprise développe des solutions numériques de stationnement et de transports publics, en s'appuyant sur l'expertise européenne et en étroite collaboration avec les acteurs locaux.

MTI déploie en Europe un réseau de mobilité 'population-scale' éprouvé. Ce réseau ouvert a déjà permis d'effectuer plus de 150 millions de trajets et généré plus de 250 millions d'euros de revenus pour les chauffeurs et les prestataires, sans aucune commission. Conçu comme une infrastructure publique numérique, le réseau propose des solutions configurables pour les services de taxi/VTC, la micro-mobilité, le stationnement, les transports publics intégrés et des services complémentaires tels que les ambulances et le transport des personnes âgées. En totale conformité avec les exigences européennes en matière de confidentialité, de sécurité et de gestion locale des données, MTI permet aux villes de mettre en place des systèmes de mobilité fiables, abordables et pérennes.

Jef Heyse et Mohit Mishra, cofondateurs d'Automicle, ont déclaré : « Il s'agit d'une étape importante pour Automicle et pour la mobilité européenne. En associant notre expertise européenne à l'infrastructure de MTI ayant fait ses preuves, nous accélérons le déploiement de systèmes gérés localement qui ont un impact mesurable à grande échelle, tout en restant en phase avec la gouvernance et les valeurs européennes ».

Magizhan et Shan MS, cofondateurs de Moving Tech Innovations, ont ajouté : « L'Europe et l'Inde se rencontrent autour d'une conviction commune : l'infrastructure numérique fonctionne mieux lorsqu'elle est ouverte, responsable et construite en partenariat avec les villes et les communautés. Ensemble, nous pouvons contribuer à la mise en place de systèmes fiables, abordables et conçus pour le long terme ».

Les deux organisations s'appuient sur des protocoles ouverts, notamment les normes Beckn Protocol et TOMP API, ce qui permet une intégration transparente entre les opérateurs et les services, tout en évitant l'enfermement propriétaire. Des discussions sur le déploiement avancé sont en cours dans plusieurs pays européens, les villes étant à la recherche de solutions de mobilité prêtes pour l'avenir, fondées sur des normes ouvertes, la propriété locale et la durabilité à long terme.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2942093/Automicle_Co_Founders.jpg