Moving Tech Innovations übernimmt das Tech-Startup Automicle für den Ausbau offener Mobilitätsnetzwerke in Europa

AMSTERDAM, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Moving Tech Innovations (MTI), Anbieter der weltweit größten offenen Mobilitätsinfrastruktur, gab heute die Übernahme der niederländischen Automicle Holdings BV bekannt, die offiziell in den europäischen Markt eintritt. MTI betreibt führende offene Mobilitätsplattformen wie Namma Yatri, Bharat Taxi und Chennai One. Gemeinsam wollen die beiden Organisationen lokal verwaltete, offene Mobilitätsnetzwerke in ganz Europa weiterentwickeln.

L-R, Mohit Mishra und Jef Heyse, Mitbegründer von Automicle

Städte überdenken ihre Mobilitätssysteme und legen großen Wert auf Offenheit, Nachhaltigkeit und langfristige Kontrolle. Die Integration verschiedener Verkehrsmittel sowie erschwinglicher und inklusiver Zugang ist unerlässlich geworden. Automicle wurde gegründet, um genau diese Bedürfnisse zu erfüllen. Das Unternehmen entwickelt digitale Park- und öffentliche Verkehrslösungen, die auf europäischer Expertise in enger Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren basieren.

MTI bringt ein bewährtes Mobilitätsnetzwerk auf bevölkerungsbezogener Ebene nach Europa. Dieses offene Netzwerk hat bereits mehr als 150 Millionen Fahrten ermöglicht und mehr als 250 Millionen Euro Einnahmen für Fahrer und Anbieter generiert, völlig ohne Provisionen. Das Netzwerk ist als digitale öffentliche Infrastruktur aufgebaut und bietet konfigurierbare Lösungen für Taxi/Fahrdienst, Mikromobilität, Parken, integrierten öffentlichen Nahverkehr sowie zusätzliche Dienstleistungen wie Krankenwagen und Seniorentransport. Im Einklang mit den europäischen Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und lokales Datenmanagement ermöglicht MTI Städten, zuverlässige, erschwingliche und zukunftssichere Mobilitätssysteme einzuführen.

Jef Heyse und Mohit Mishra, Mitbegründer von Automicle, sagen: "Dies ist ein wichtiger Schritt für Automicle und für die Mobilität in Europa. Durch die Kombination unserer Expertise mit der bewährten Mobilitätsinfrastruktur von MTI können wir die Implementierung lokal verwalteter Systeme mit messbarer Wirkung beschleunigen. Die Möglichkeit, in großem Maßstab zu bauen und gleichzeitig europäische Werte und Governance zu bewahren, ist aktueller und wichtiger denn je."

Magizhan und Shan MS, Mitbegründer von Moving Tech Innovations, ergänzten: "Europa und Indien wachsen gemeinsam aus einer gemeinsamen Überzeugung heraus: Digitale Infrastruktur funktioniert am besten, wenn sie offen, transparent und in Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden entwickelt wird. Gemeinsam können wir Systeme bauen, die zuverlässig, erschwinglich und zukunftssicher sind."

Beide Organisationen basieren auf offenen Protokollen, darunter Beckn-Protokoll- und TOMP-API-Standards , was eine nahtlose Integration zwischen Betreibern und Dienstleistern ermöglicht und eine Vendor-Lock-in verhindert. Die Diskussionen über Implementierungen in verschiedenen Städten sind weit fortgeschritten, die nach zukunftssicheren Mobilitätslösungen auf Basis offener Standards, lokaler Eigenverantwortung und Nachhaltigkeit suchen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2942093/Automicle_Co_Founders.jpg