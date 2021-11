Nederland, Oostenrijk en Denemarken in de top van de EF Global English Proficiency Ranking

"Ondanks dat er in het afgelopen jaar minder werd gereisd, blijft de Engelse taal belangrijk in de communicatie en samenwerkingen met andere landen. De EF EPI is dit jaar veelomvattend en biedt waardevolle inzichten die overheden kunnen gebruiken in het evalueren van beleidsstukken over taalonderwijs en het doorvoeren van verbeteringen op strategisch vlak," zei Kate Bell, auteur van de EF English Proficiency Index.

De EF EPI is gebasseerd op testscores van de EF Standard English Test (EF SET), die wereldwijd worden toegepast door duizend scholen, bedrijven en overheden, evenals miljoenen individuele gebruikers.

Belangrijke bevindingen van de EF EPI 2021:

De Engelse taalvaardigheid in Europa is hoog en blijft stijgen. Deze stijging is met name toe te wijden aan het verbeterde taalniveau onder volwassenen.

Centraal en Oost-Azië laten verbeteringen zien, terwijl Zuid-Azië en de ASEAN-landen gemixte uitkomsten hebben.

Latijns-Amerika continueert haar stijgende lijn met verbeteringen in drie vierde van de ondervraagde landen.

Noord-Afrika blijft haar Engelse taalniveau verbeteren en nu er ook meerdere Afrikaanse landen aan de index worden toegevoegd, kan er een duidelijker beeld worden geschetst van het gemiddelde taalniveau van het continent.

Volwassenen van 30 jaar of ouder hebben hun Engels het meest verbeterd afgelopen jaar. Het taalniveau van de 40+'ers wordt voor het eerst als 'gemiddeld' gewaardeerd. Deze ontwikkeling laat zien hoe volwassenen de capiciteit hebben om tijdens hun loopbaan hun taalvaardigheid te ontwikkelen.

Gemiddeld gezien beschikken de meeste sectoren niet over voldoende Engelse taalvaardigheden om optimaal te kunnen functioneren (gemiddeld taalniveau of hoger). Sectoren als het onderwijs, de overheid en de gezondheidzorg, staan onderaan de ranking.

Een zichtbare stijging in het taalniveau onder mannen, zorgt ervoor dat zij voor het eerst het gemiddelde niveau van de vrouwen voorbijstreven.

Congo , Ghana , Haiti , Madagascar , Moldavië, Mozambique , Somalië, Zuid-Sudan en Tanzania beschikken voor het eerst over voldoende data om aan de index toegevoegd te worden.

Het EF EPI rapport is rechtstreeks te downloaden op https://www.ef.nl/epi/.

Over EF Education First

EF Education First is marktleider in internationaal onderwijs en aanbieder van taalcursussen, uitwisselingsprogramma's en studies in het buitenland. Door continu te investeren in onderzoek naar de beste leermethode en te blijven vernieuwen, staat EF Education First wereldwijd bekend om haar kwalitatieve taalprogramma's en heeft de onderwijsorganisatie miljoenen jongeren en volwassenen geholpen om hun dromen en doelen te verwezenlijken. EF Education First's missie is "opening the world through education".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1686151/EF_English_Proficiency_Index_2021.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1021478/EF_Education_First_Logo.jpg





SOURCE EF Education First (EF)