Holanda, Áustria e Dinamarca Ocupam o Topo do Ranking do EF EPI - Índice de Proficiência em Inglês

Pesquisa global com mais de 2 milhões de adultos revela tendências mundiais de proficiência na Língua Inglesa.

ZURIQUE, 16 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A EF Education First publicou hoje a edição de 2021 do EF EPI – seu Índice de Proficiência em Inglês – analisando dados de mais de dois milhões de adultos que não possuem o inglês como língua materna, em 112 países e regiões. Conforme os níveis mundiais de inglês melhoram, a Escandinávia não domina mais as primeiras posições do ranking global. A Holanda, no entanto, manteve-se no primeiro lugar por uma margem confortável.