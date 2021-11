Die Niederlande, Österreich & Dänemark an der Spitze des globalen EF Rankings für Englischkenntnisse

Globale Umfrage mit mehr als zwei Millionen Erwachsenen zeigt weltweite Trends bei den Englischkenntnissen

ZÜRICH, 16. November 2021 /PRNewswire/ -- EF Education First veröffentlichte heute die 2021 Ausgabe des EF English Proficiency Index (EF EPI), in dem die Englischkenntnisse von 2 Millionen Nichtmuttersprachlern in 112 Ländern und Regionen analysiert werden.

Während sich das weltweite Englischniveau verbesserte, dominiert Skandinavien nicht mehr auf den vorderen Plätzen des globalen Rankings. Die Niederlande verteidigten den ersten Platz mit einem komfortablen Vorsprung.