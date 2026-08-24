New Amsterdam Invest blijft groeien

AMSTERDAM, 24 augustus 2026 /PRNewswire/ -- New Amsterdam Invest N.V. (het "Bedrijf", of "New Amsterdam Invest", of "NAI"), een commercieel vastgoedbedrijf genoteerd aan Euronext Amsterdam, kondigt zijn halfjaarresultaten voor 2026 aan.

Aren van Dam, CEO of New Amsterdam Invest:

"New Amsterdam Invest kende groei in zowel omzet als winst in de eerste helft van 2026 en wordt verwacht dat dit in de komende jaren zal blijven doen door de voortdurende uitbreiding van onze vastgoedportefeuille. Dit stelt ons in staat ons profiel als dividenduitkerend aandeel te behouden, in het belang van al onze aandeelhouders.

De operationele winst voor de eerste helft van 2026 steeg met € 1.318.000 tot € 4.475.000. Voor het volledige boekjaar 2026 verwachten we een operationele winst van ongeveer € 10 miljoen. Dit bedrag sluit waardeverschillen, transactiekosten met betrekking tot de aankoop van nieuwe pans van de groep. Als raad van bestuur zijn we ervan overtuigd dat we met NAI kunnen blijven groeien."

Hoogtepunten van de eerste helft van 2026

Huurinkomsten € 9,5 miljoen

Netto huurinkomsten € 6,1 miljoen

Herwaarderingsverschillen: € 0,6 miljoen kosten

Winst vóór belasting € 2,3 miljoen

Netto winst toe te schrijven aan aandeelhouders € 1,1 miljoen; niet-controlerend belang € 0,8 miljoen

Winst per aandeel € 0,37

Totaal beleggingspanden € 128,7 miljoen

Totaal eigen vermogen: € 53,8 miljoen

Liquide middelen € 0,9 miljoen

Solvabiliteit 38,4%

Vooruitzicht 2026

Het bedrijf ligt momenteel op schema. De nettohuurinkomsten voor 2026 worden naar verwachting ongeveer € 13 miljoen bedragen. De Vennootschap verwacht een operationeel resultaat vóór belasting van € 5,9 miljoen. Dit resultaat omvat geen waardeverschillen, transactiekosten en resultaten en/of wisselverschillen.

Bedrijfsoverzicht

De resultaten van groepsbedrijven zijn opgenomen en geconsolideerd in de resultaten van het bedrijf voor de eerste helft van 2026. Het belangrijkste verschil tussen het eerste jaar 2026 en het jaar 2025 is de verwerving, financiering en exploitatie van het beleggingspand Fairfax Center dat in januari 2026 is verworven. De raad van bestuur concludeerde dat er per 30 juni 2026 geen reden was om een nieuwe waardering te laten uitvoeren. Dit zal gebeuren per 31 december 2026.

De waardeverschillen op beleggingspanden in de eerste helft van 2026, met een uitgave van € 563.000, bestaan voornamelijk uit huurdersverbeteringen en verbeteringen van gemeenschappelijke ruimtes. Deze worden rechtstreeks belast met winst of verlies volgens de boekhoudregels. Deze investeringen zullen echter ook worden weerspiegeld in de waardering en reële waarde van de beleggingspanden zoals vastgesteld aan het einde van het boekjaar 2026.

Gebeurtenissen na de balansdatum

Er zijn sinds de balansdatum geen relevante gebeurtenissen geweest.

Halfjaarrekening New Amsterdam Invest eerste helft van 2026

Voor een overzicht van de tussentijdse jaarrekeningen van New Amsterdam Invest voor de eerste helft van 2026 verwijzen we naar het Interim Financieel Rapport dat vandaag is gepubliceerd.

Over New Amsterdam Invest

New Amsterdam Invest N.V. is een Nederlands commercieel vastgoedbedrijf dat genoteerd is aan Euronext Amsterdam met operationele bedrijven in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Het hoofddoel van New Amsterdam Invest is het uitvoeren van commerciële activiteiten, waaronder het bezitten, (her)ontwikkelen, verwerven, afstoten, onderhouden, verhuren en/of anderszins exploiteren van commercieel vastgoed, allemaal in de breedste zin.

Alle informatie over New Amsterdam Invest is te vinden op de bedrijfswebsite: www.newamsterdaminvest.com

Disclaimer

Dit persbericht bevat, of kan mogelijk bevatten, interne informatie over New Amsterdam Invest N.V. in de zin van artikel 7(1) tot (4) van de EU-verordening voor marktmisbruik.

Dit persbericht kan verklaringen bevatten, inclusief de financiële en operationele middellangetermijndoelstellingen van NAI, die zijn, of kunnen worden beschouwd als, 'toekomstgerichte verklaringen'. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de termen 'gelooft', 'schattingen', 'plannen', 'projecten', 'anticipeert', 'verwacht', 'bedoelt', 'mag', 'wil' of 'moet' of, in elk geval, hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of door discussies over strategie, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties.

Toekomstgerichte verklaringen kunnen verschillen van de werkelijke resultaten. Toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige visie van NAI met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico's, onzekerheden en aannames met betrekking tot NAI's bedrijf, bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn afgelegd.