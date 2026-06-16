New Amsterdam Invest N.V. verklaart interim dividend

AMSTERDAM, 16 juni 2026 /PRNewswire/ -- New Amsterdam Invest N.V. (de "Vennootschap", of "New Amsterdam Invest" of "NAI"), een commerciële vastgoedonderneming genoteerd aan Euronext Amsterdam, kondigt vandaag een interim dividend aan over het boekjaar 2026.

Het is de strategie van de Vennootschap om een dividendfonds te zijn voor haar investeerders. De Vennootschap streeft naar een stabiel jaarlijks dividend in contanten tussen € 0,45 en € 0,65 per aandeel. Op basis van de verwachte geconsolideerde resultaten over 2026 heeft de Raad van Bestuur er vertrouwen in een interim dividend van € 0,24 per aandeel in contanten uit te keren, onder inhouding van 15% dividendbelasting.

De uitbetaling van € 0,24 per aandeel zal plaatsvinden aan de aandeelhouders vóór 1 juli 2026. De relevante data zijn als volgt:

23 juni 2026 ex-dividenddatum 24 juni 2026 registratiedatum 30 juni 2026 betaaldatum

Over New Amsterdam Invest

New Amsterdam Invest N.V. is een Nederlandse commerciële vastgoedonderneming, genoteerd aan Euronext Amsterdam, met operationele vennootschappen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De belangrijkste doelstelling van New Amsterdam Invest is het verrichten van commerciële activiteiten, waaronder het bezitten, (her)ontwikkelen, verwerven, vervreemden, onderhouden, verhuren en/of anderszins exploiteren van commercieel vastgoed, in de ruimste zin van het woord.

Alle informatie over New Amsterdam Invest is te vinden op de website van de Vennootschap: www.newamsterdaminvest.com

Disclaimer

Dit persbericht bevat, of kan informatie bevatten over New Amsterdam Invest N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van de EU Market Abuse Regulation.

Dit persbericht kan verklaringen bevatten, waaronder de financiële en operationele middellangetermijndoelstellingen van NAI, die kunnen worden aangemerkt als "toekomstgerichte uitspraken". Deze toekomstgerichte uitspraken zijn te herkennen aan termen als "gelooft", "schat", "plannen", "projecteert", "verwacht", "beoogt", "kan", "zal" of "zou moeten", of vergelijkbare terminologie, dan wel door besprekingen van strategie, plannen, doelstellingen, toekomstige gebeurtenissen of intenties.

Toekomstgerichte uitspraken kunnen en zullen vaak materieel afwijken van de werkelijke resultaten. Dergelijke uitspraken geven de huidige visie van NAI weer met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en aannames met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, resultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën van NAI. Toekomstgerichte uitspraken gelden uitsluitend op de datum waarop zij worden gedaan.

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