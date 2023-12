Newgen reconnu comme étant très performant dans les plateformes d'automatisation des processus numériques en 2023 par un cabinet d'études indépendant

Newgen a été reconnu parmi les 15 meilleurs fournisseurs de plateformes d'automatisation des processus numériques dans le cadre d'une évaluation axée sur la stratégie, la présence sur le marché et les offres actuelles

NOIDA, Inde, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Newgen Software, fournisseur mondial de plateformes de transformation numérique, a été reconnu comme étant très performant dans le rapport Forrester Wave™ : Logiciels d'automatisation des processus numériques, quatrième trimestre 2023 , rédigé par Craig Le Clair.

Le rapport Forrester Wave™ a évalué Newgen parmi les 15 principaux fournisseurs de plateformes d'automatisation des processus numériques . Les données ont été rassemblées sur la base de 26 critères regroupés en trois catégories : l'offre actuelle, la stratégie et la présence sur le marché.

Selon le rapport, « Newgen met ses forces en matière de gestion de contenu au service de l'automatisation des processus numériques. Le contenu s'intègre profondément dans la gestion des processus et des cas, en particulier dans des domaines tels que la gestion des contrats et l'intégration. Le contenu étant un facteur de différenciation, Newgen excelle dans l'automatisation des documents avec la capacité de dériver des données structurées à partir d'une variété de sources de contenu non structurées. Les clients de référence ont indiqué qu'ils utilisaient Newgen pour des applications critiques au sein de petites équipes distribuées, mais qu'ils souhaitaient des investissements mieux adaptés au développement citoyen et aux déploiements à grande échelle. Ils affirment que le fournisseur propose des ressources directes à un prix raisonnable pour aider à la personnalisation et qu'il coûte moins cher que les plateformes plus haut de gamme. »

Le rapport ajoute que « Newgen est la solution idéale si vous avez besoin de gestion de contenu, de processus et de cas ».

Virender Jeet, PDG de Newgen Software, a déclaré à propos de cette distinction : « Newgen excelle dans l'orchestration transparente des flux de travail, la gouvernance robuste et le soutien à l'automatisation avancée, en fournissant des solutions prêtes pour l'avenir et dotées de capacités d'IA améliorées. Nous pensons que cette reconnaissance affirme notre dévouement inébranlable à faire progresser l'innovation des produits et à faciliter la transformation numérique de bout en bout pour notre clientèle estimée. »

À propos de Newgen Software

Newgen est le principal fournisseur d'une plateforme de transformation numérique unifiée avec des capacités natives d'automatisation des processus , de services de contenu , de gestion de la communication , et d' IA/ML . À l'échelle mondiale, les entreprises prospères s'appuient sur la célèbre plateforme d'application low code de Newgen pour développer et déployer sur le cloud des applications commerciales complexes axées sur le contenu et attrayantes pour les clients. De l'intégration aux demandes de service, en passant par le crédit et l'approbation, et pour de nombreux autres cas d'utilisation dans tous les secteurs d'activité, Newgen permet de simplifier les choses avec rapidité et agilité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.newgensoft.com

