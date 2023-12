Onafhankelijk onderzoeksbureau erkent Newgen als 'Strong Performer' in Digital Process Automation Platforms in 2023

Newgen is erkend als een van de 15 beste leveranciers van digitale platformen voor procesautomatisering in een evaluatie die zich richt op strategie, marktaanwezigheid en huidig aanbod.

NOIDA, India, 5 december 2023 /PRNewswire/ -- Newgen Software, een wereldwijde leverancier van digitale transformatieplatforms, is aangeduid als een 'Strong Performer' in The Forrester Wave™: Digital Process Automation Software (DPA), Q4 2023 , geschreven door Craig Le Clair.

Het Forrester Wave™-rapport evalueerde Newgen onder de 15 beste leveranciers van Digital Process Automation Platforms . De gegevens werden samengesteld op basis van 26 criteria, gegroepeerd in drie categorieën - huidig aanbod, strategie en marktaanwezigheid.

Volgens het rapport "brengt Newgen zijn kerncompetenties op het gebied van contentmanagement naar DPA. De content integreert sterk met proces- en casemanagement, vooral op gebieden als contractbeheer en onboarding. Met content als onderscheidende factor blinkt Newgen uit in documentautomatisering met de mogelijkheid om gestructureerde gegevens af te leiden uit een verscheidenheid aan ongestructureerde contentbronnen. Referentieklanten geven aan dat ze Newgen gebruiken voor cruciale bedrijfsapplicaties in kleinere gedistribueerde teams, maar dat ze investeringen willen die beter passen bij de ontwikkeling van burgers en brede implementaties. Volgens hen biedt de leverancier goed geprijsde directe bronnen om te helpen met aanpassingen die minder kosten dan op duurdere platforms."

"Kijk naar Newgen als u content-, proces- en casemanagement nodig hebt", voegde het rapport eraan toe.

Na de erkenning zei Virender Jeet, CEO van Newgen Software, het volgende: "Newgen blinkt uit in het leveren van naadloze coördinatie en beheer van workflows, robuust bestuur en geavanceerde automatiseringsondersteuning en biedt oplossingen die klaar zijn voor de toekomst en voorzien zijn van verbeterde AI-mogelijkheden. Wij geloven dat deze erkenning de bevestiging is van onze niet-aflatende toewijding aan het bevorderen van productinnovatie en het faciliteren van end-to-end digitale transformatie voor onze gewaardeerde klanten."

Over Newgen Software

Newgen is de toonaangevende leverancier van een verenigd digitaal transformatieplatform met native procesautomatisering , contentdiensten , communicatiebeheer en AI/ML -mogelijkheden. Wereldwijd vertrouwen succesvolle bedrijven op het in de branche erkende low-code applicatieplatform van Newgen voor de ontwikkeling en implementatie van complexe, contentgestuurde en klantgerichte bedrijfsapplicaties in de cloud. Van onboarding tot serviceverzoeken, van kredietverstrekking tot acceptatie, en voor nog veel meer gebruikssituaties in verschillende sectoren, zorgt Newgen eenvoudige, snelle en flexibele oplossingen.

Kijk voor meer informatie op www.newgensoft.com

CONTACT:

swati.srivastava@newgensoft.com