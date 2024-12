NIEUW AANBOD VAN VINFAST IN EUROPESE EV-MARKT

Betaalbare elektrische SUV in B-segment

PARIS, 5 december 2024 /PRNewswire/ -- VinFast, de Vietnamese fabrikant van volledig elektrische voertuigen, wil profiteren van een gat in de Europese elektrische automarkt met zijn B-segment SUV, de VF 6. Deze uitbreiding naar de onderkant van de markt komt op een moment waarop autofabrikanten zich vooral richten op de lucratievere C- en D-segmenten.

VF 6

Het B-segment, waartoe compacte auto's behoren, is de op één na grootste markt in Europa en vertegenwoordigt 27% van alle verkochte voertuigen in 2022. Toch blijft het aanbod van elektrische voertuigen in dit segment beperkt. Uit een recente Franse studie blijkt dat er minder dan 20 EV-modellen in het B-segment beschikbaar zijn, tegenover 40 in het C-segment en 25 in het D-segment.

Volgens een rapport van Boston Consulting Group hangt de democratisering van elektrische voertuigen af van de beschikbaarheid van betaalbare B-segmentmodellen voor de Europese markt. Het rapport merkt op dat de hogere kosten van huidige EV-technologie ertoe hebben geleid dat fabrikanten zich richten op grotere, winstgevendere modellen.

VinFast, dat genoteerd staat aan de Nasdaq, positioneert zich als een merk met scherp geprijsde elektrische voertuigen. De VF 6 is het tweede model dat het bedrijf in Europa lanceert, na de VF 8, een SUV in het D-segment. Het bedrijf wil Europese consumenten voorzien van premiumproducten, aantrekkelijke prijzen en uitstekende after-sales services.

Naast zijn betaalbare prijs is het opvallende ontwerp van de VF 6 een belangrijk verkoopargument. Duizenden uren werk door de ontwerpers van Torino Design, hebben de VF 6 een moderne en dynamische uitstraling gegeven. De aflopende daklijn en scherpe LED-koplampen benadrukken het sportieve en stijlvolle karakter van de SUV.

Binnenin is de VF 6 modern en staat de ergonomie centraal. Om het interieur gestroomlijnd te houden, is de traditionele mechanische versnellingspook vervangen door een slank en elektronisch bedieningspaneel van de versnellingsbak. Bovendien maximaliseert het platte, naar voren hellende dashboard het ruimtelijke gevoel in de cockpit.

De VF 6 onderscheidt zich in zijn segment door een multi-link achterwielophanging. Deze geavanceerde ophanging zorgt voor een soepele en comfortabele rit, zelfs op oneffen wegen, en verbetert tegelijkertijd de wendbaarheid en de wegligging van het voertuig. VinFast streeft ernaar een compacte SUV te leveren die zowel flexibiliteit als een verfijnde rijervaring biedt.

Voor autoliefhebbers biedt de VF 6 een unieke en verfijnde keuze binnen het segment. Aangedreven door een 150 kW elektromotor die 330 Nm koppel genereert, levert de VF 6 indrukwekkende prestaties. In combinatie met geavanceerde aerodynamica zorgt dit voor een soepele en efficiënte werking onder verschillende rijomstandigheden.

Het directe koppel van de VF 6 overtreft de kracht van traditionele benzineauto's, wat het rijplezier en de veiligheid in diverse situaties verhoogt.

Met zijn superieure design, premium functies en innovatieve technologie zet de VinFast VF 6 een nieuwe standaard in het B-segment van de elektrische SUV's. Dit model verandert niet alleen de voorkeuren van consumenten, maar verstevigt ook de positie van VinFast als pionier in de elektrische auto-industrie. Door een aantrekkelijke oplossing te bieden voor Europese consumenten die de overstap naar elektrisch rijden willen maken, toont de VF 6 VinFast's toewijding om uitzonderlijke producten en diensten te leveren.

Over VinFast

VinFast – een lid van Vingroup – streeft naar het bevorderen van de wereldwijde revolutie van slimme elektrische voertuigen. Opgericht in 2017, beschikt VinFast over een ultramodern productiecomplex voor auto's met wereldwijd toonaangevende schaalbaarheid. De fabriek, gesitueerd in Hai Phong, Vietnam, is voor 90% geautomatiseerd.

Met de missie om een duurzame toekomst voor iedereen te bieden, blijft VinFast constant innoveren om hoogwaardige producten en geavanceerde slimme diensten aan te bieden. Hierdoor inspireren ze klanten wereldwijd om gezamenlijk een toekomst van slimme mobiliteit en een duurzame planeet te creëren. Meer informatie op: [vinfastauto.eu](https://vinfastauto.eu).

Over Vingroup

Opgericht in 1993, is Vingroup een van de toonaangevende private conglomeraten in de regio, momenteel gericht op drie hoofdgebieden: Technologie en Industrie, Diensten en Sociale Ondernemingen. Meer informatie op: www.vingroup.net.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2574359/VinFast_VF_6.jpg