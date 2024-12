VINFAST PROPOSE UNE ALTERNATIVE AU MARCHE EUROPEEN DES VEHICULES ELECTRIQUES AVEC UN SUV DU SEGMENT B ACCESSIBLE

En lançant le VF 6, son SUV de segment B, le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast vient combler une lacune sur le marché européen.

PARIS, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le segment B, qui comprend les voitures sous-compactes, est le deuxième marché européen, représentant 27 % de tous les véhicules vendus en 2022. Cependant, les options de Véhicules Electriques dans ce segment restent rares. Une étude française récente a révélé qu'il y a moins de 20 modèles électriques disponibles dans ce segment contre 40 dans le segment C et 25 dans le segment D.

VF 6

La démocratisation des Véhicules Electriques dépend de leur capacité à proposer un segment B abordable pour le marché européen, selon un rapport du Boston Consulting Group. Le cabinet a noté que les coûts élevés associés à la technologie actuelle des Véhicules Electriques ont conduit les constructeurs à donner la priorité à des modèles plus imposants et plus rentables.

VinFast, qui est cotée au Nasdaq, s'est positionnée comme une marque challenger, proposant des Véhicules Electriques à des prix compétitifs. Le VF 6 est le deuxième modèle de l'entreprise à être lancé en Europe, après le VF 8. L'entreprise a pour objectif de proposer aux consommateurs européens des produits haut de gamme, à des prix compétitifs avec d'excellentes politiques de service après-vente.

Outre son prix abordable, le design remarquable du VF 6 est un argument de vente majeur. Fruit de milliers d'heures de travail des ingénieurs de Torino Design, le VF 6 affiche une esthétique moderne. Sa ligne de toit inclinée et ses phares à LED accentuent son caractère sportif et dynamique.

À l'intérieur, le VF 6 adopte un design moderne, privilégiant l'ergonomie dans l'ensemble de l'habitacle. Pour rationaliser l'intérieur, le traditionnel levier de vitesse a été remplacé par un élégant sélecteur de vitesse électronique. En outre, le tableau de bord plat et orienté vers l'avant maximise la sensation d'espace dans le cockpit.

Le VF 6 se distingue dans son segment par une suspension arrière multibras. Cette suspension avancée permet une conduite souple et confortable, même sur des chaussées irrégulières, tout en améliorant l'agilité et la maniabilité du véhicule.

Propulsé par un moteur électrique de 150 kW qui génère un couple de 330 Nm, nettement supérieur à celui des véhicules à essence traditionnels, le VF 6 offre des performances impressionnantes. Associé à une aérodynamique avancée, il offre une conduite souple et efficace dans diverses conditions.

Avec son design premium, ses caractéristiques haut de gamme et ses technologies innovantes, le VF 6 établit une nouvelle norme sur le marché des véhicules du segment B. En offrant une solution convaincante aux consommateurs européens désireux d'adopter la mobilité électrique, le VF 6 confirme l'engagement de VinFast à fournir des produits et des services de référence.

Pour plus d'informations : https://vinfastauto.eu/fr/vehicles/vf-6

A PROPOS DE VINFAST

VinFast (NASDAQ : VFS), filiale de Vingroup JSC, l'un des plus grands conglomérats vietnamiens, est un fabricant de véhicules électriques (« VE ») dont la mission est de rendre les VE accessibles à tous. La gamme de produits de VinFast comprend aujourd'hui un large éventail de SUV électriques, d'e-scooters et d'e-bus. VinFast entame actuellement sa prochaine phase de croissance en développant rapidement son réseau de distribution et de concessions à l'échelle mondiale et en augmentant ses capacités de production en se concentrant sur les marchés clés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Pour en savoir plus : https://vinfastauto.eu/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2574359/VinFast_VF_6.jpg