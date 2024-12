Neu in Europa: VinFast bietet mit dem VF 6 ein erschwingliches SUV im B-Segment4

Der vietnamesische Elektrofahrzeughersteller VinFast will mit der Einführung des VF 6, ein SUV im B-Segment, eine Lücke in der europäischen E-Mobilität schließen.

PARIS, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Das B-Segment, zu dem Kleinwagen zählen, ist Europas zweitgrößter Markt und machte im Jahr 2022 27 Prozent aller verkauften Fahrzeuge aus. Die Elektrofahrzeugoptionen in diesem Segment sind jedoch nach wie vor rar. Eine aktuelle französische Studie ergab, dass im B-Segment weniger als 20 Elektrofahrzeugmodelle verfügbar sind, verglichen mit 40 im C-Segment und 25 im D-Segment.

VF 6

Die Demokratisierung von Elektrofahrzeugen hängt laut einem Bericht der Boston Consulting Group von der Fähigkeit ab, ein erschwingliches B-Segment für den europäischen Markt aufzubauen. Das Unternehmen stellte fest, dass die höheren Kosten, die mit der aktuellen E-Auto-Technologie verbunden sind, die Hersteller dazu veranlasst haben, größere, profitablere Modelle zu bevorzugen.

VinFast, notiert am US-Börsenindex Nasdaq, hat sich im Markenkern als Herausforder positioniert und bietet Elektrofahrzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Der VF 6 ist nach dem SUV VF 8 das zweite Modell des Unternehmens, das in Europa auf den Markt kommt. VinFast setzt es sich zum Ziel den europäischen Verbrauchern hochwertige Produkte anzubieten, inklusive attraktiver Preise und hervorragender After-Sales-Angebote.

Neben seinem erschwinglichen Preis ist das markante Design des VF 6 ein wichtiges Kaufargument. Als Ergebnis tausender Arbeitsstunden der Entwickler von Torino Design besticht der VF 6 durch eine moderne und dynamische Ästhetik. Seine abfallende Dachlinie und die scharf gezeichneten LED-Scheinwerfer betonen den sportlichen und stilvollen Charakter des SUV.

Im Inneren setzt der VF 6 auf eine moderne Designsprache und legt im gesamten Fahrgastraum Wert auf Ergonomie. Um den Innenraum zu optimieren, wurde der traditionelle mechanische Schalthebel durch einen eleganten elektronischen Gangwahlschalter ersetzt. Darüber hinaus maximiert das flache und nach vorne geneigte Armaturenbrettdesign das Raumgefühl im Cockpit.

Der VF 6 sticht in seinem Segment durch seine Mehrlenker-Hinterradaufhängung hervor. Diese fortschrittliche Aufhängung ermöglicht eine ruhige und komfortable Fahrt, selbst auf unebenen Straßenoberflächen, und verbessert gleichzeitig die Agilität und das Handling des Fahrzeugs. Ziel von VinFast ist es, ein kompaktes SUV anzubieten, das Flexibilität und kultiviertes Fahrerlebnis in sich vereint.

Für Fahrbegeisterte bietet der VF 6 einen starken Antrieb: Durch einen 150 kW-Elektromotor, der 330 Nm Drehmoment erzeugt, ist der VF 6 in seinen Leistungsdaten beeindruckend. In Kombination mit ausgefeilter Aerodynamik ermöglicht das SUV auch unter verschiedenen Fahrbedingungen ein reibungsloses und effizientes Fahrerlebnis.

Die sofortige Drehmomentabgabe des VF 6 übertrifft herkömmliche benzinbetriebene Fahrzeuge deutlich und verbessert den Fahrspaß und die Sicherheit in zahlreichen Situationen.

Mit seinem eleganten Design, seinen Premium-Funktionen und seiner innovativen Technologie setzt der VinFast VF 6 einen neuen Standard im SUV-Markt des B-Segments. Der VF 6 bietet eine überzeugende Lösung für europäische Verbraucher, die auf Elektromobilität setzen möchten, und unterstreicht VinFasts Engagement für attraktive Produkte und Dienstleistungen.

Über VinFast

VinFast (NASDAQ: VFS) ist eine Tochtergesellschaft von Vingroup JSC, einem der größten Konglomerate Vietnams, und ein Hersteller von Elektrofahrzeugen mit der Mission, die E-Mobilität für jedermann zugänglich zu machen. Die Produktpalette von VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischen SUV, E-Scootern und E-Bussen. VinFast beginnt derzeit seine nächste Wachstumsphase durch die schnelle Expansion seines Vertriebs- und Händlernetzes weltweit und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten mit Schwerpunkt auf Schlüsselmärkten in Nordamerika, Europa und Asien.

Weitere Informationen unter: https://vinfastauto.eu/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2574359/VinFast_VF_6.jpg