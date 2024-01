Novo dispositivo facilita transplantes FUE sem raspagem bem-sucedidos para cabelos longos sem dificuldades

LOS ANGELES, 2 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- Um estudo recente publicado na revista Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology revela um avanço inovador no transplante de cabelo, informa a Dr U Hair and Skin Clinic. A pesquisa, intitulada "No-Shave Long Hair Follicular Unit Excision using an All-Purpose Skin-Responsive Device," (Excisão de unidade folicular de cabelo longo sem raspagem usando um dispositivo responsivo à pele para todos os fins, em português), concentra-se na simplificação do procedimento para pacientes que optam por não raspar a cabeça durante o transplante, permitindo uma visualização imediata dos resultados de longo prazo após a cirurgia. O recém-lançado dispositivo UGraft Zeus® otimiza significativamente o procedimento, tornando-o mais rápido e fácil, ao mesmo tempo que minimiza danos aos enxertos.

A área doadora é mostrada logo após o FUE de cabelos longos usando o UGraft Zeus (A). Enxertos de fios longos de um indivíduo de cabelo liso (B).

O estudo multicêntrico, envolvendo 152 pacientes em cinco clínicas multinacionais, destacou o sucesso do UGraft Zeus®. Resultou em uma taxa de danos aos enxertos mais baixa (2,2-4,3%) em comparação com estudos anteriormente publicados (5,6% - 9,2%), juntamente com uma inédita recuperação de 87% dos enxertos de cabelos longos. A eficiência do dispositivo foi notável, alcançando uma taxa de extração de enxertos de 440 por hora, em comparação com os 157 por hora de estudos anteriores. Até mesmo cirurgiões com menos de 6 meses de experiência expressaram maior disposição (de 1,25 para 4,20 em uma escala de 1 a 5) para realizar procedimentos FUE de cabelos longos sem raspagem após a adoção do UGraft Zeus®.

A versatilidade do dispositivo foi ainda mais demonstrada no estudo por seu sucesso na realização de FUE de cabelos longos sem raspagem em pacientes negros de ascendência africana, que normalmente são considerados desafiadores até mesmo em procedimentos de FUE com cabeça raspada.

Com uma punção intuitiva patenteada chamada The Intelligent Punch® e seu acionador complementar adaptável à pele (UGraft Zeus®), o dispositivo revoluciona o procedimento de transplante capilar sem raspagem em vários aspectos, melhorando a velocidade e reduzindo os danos ao enxerto, preservando consistentemente os fios de cabelo.

Essa abordagem indica maior velocidade do procedimento, facilidade de uso e maior disposição dos cirurgiões para adotar a técnica.

O autor principal, Dr. Sanusi Umar, da Divisão de Dermatologia da Harbor-UCLA, em Torrance, e da Clínica Dr. U Hair and Skin, em Manhattan Beach, Califórnia, afirmou: "Nossa pesquisa revela avanços na restauração capilar minimamente invasiva. O UGraft Zeus® agora oferece esperança aos pacientes que não podem raspar a cabeça devido a restrições de estilo de vida ou de custo para acessar a FUE de cabelos longos. Essa tecnologia inovadora oferece versatilidade aos cirurgiões capilares, destacando-se no transplante de pelos da barba e do corpo, em procedimentos FUE com ou sem raspagem, em diversos tipos de pele e cabelo – eliminando a necessidade de trocar punções ou dispositivos. Ele estabelece um novo padrão de eficiência, conveniência e custo-benefício."

