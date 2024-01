Neuartiges Gerät ermöglicht erfolgreiche vereinfachte und rasurfreie FUE-Transplantationen langer Haare

LOS ANGELES, 2. Januar 2024 /PRNewswire/ -- In einer aktuellen Studie, die in der Fachpublikation Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology veröffentlicht wurde, konnte ein bahnbrechender Fortschritt bei der Haartransplantation erzielt werden – so ein Bericht von Dr. U Hair and Skin Clinic. Der Forschungsbericht mit dem Titel „No-Shave Long Hair Follicular Unit Excision using an All-Purpose Skin-Responsive Device" untersucht ein vereinfachtes Verfahren für Patientinnen und Patienten, die sich während der Transplantation keiner Rasur unterziehen möchten, und bietet unmittelbar nach der Operation eine Vorschau auf das langfristige Ergebnis. Das kürzlich eingeführte Gerät UGraft Zeus® macht das Verfahren schneller und unkomplizierter und minimiert Schäden am Transplantat.

Donor area is shown soon after long-hair FUE using the UGraft Zeus (A). Long-shafted grafts from a straight-haired individual (B).

Die multizentrische Studie, an der 152 Patienten an fünf Kliniken in verschiedenen Ländern teilnahmen, dokumentiert die erfolgreiche Anwendung von UGraft Zeus®. Zu den Ergebnissen gehören eine niedrigere Schädigungsrate der Haarfollikel (2,2 bis 4,3 %) im Vergleich zu früher veröffentlichten Studien (5,6 bis 9,2 %) und eine beispiellose Erfolgsrate von 87 % bei Langhaartransplantaten. Die hohe Effizienz des Geräts war beeindruckend: Die Extraktionsrate lag bei 440 Follikeln pro Stunde gegenüber 157 Follikeln in früheren Studien. Sogar Chirurgen mit einer Erfahrung von weniger als 6 Monaten waren eher dazu bereit (von 1,25 auf 4,20 auf einer Skala von 1 bis 5), FUE-Transplantationen von langen Haaren ohne Rasur vorzunehmen, nachdem sie das UGraft Zeus® verwendet hatten.

Zudem wurde in der Studie die Vielseitigkeit des Geräts durch die erfolgreiche Durchführung von FUE-Transplantationen ohne Rasur bei schwarzen Patienten afrikanischer Abstammung nachgewiesen, die gemeinhin auch bei FUE-Verfahren auf dem rasierten Kopf als schwierig gelten.

Mit Intelligent Punch®, einer proprietären, intuitiven Stanztechnik, und dem ergänzenden hautadaptiven Treiber (UGraft Zeus®) revolutioniert das Gerät das rasurfreie Haartransplantationsverfahren unter verschiedenen Aspekten, indem es den Zeitaufwand verkürzt und die Beschädigung der Haarfollikel reduziert, während die Haarschäfte erhalten bleiben.

Dieser Ansatz verspricht ein schnelleres Verfahren, eine einfachere Anwendung und eine höhere Bereitschaft von Chirurgen, diese Methode zu übernehmen.

Hauptautor Dr. Sanusi Umar von der Dermatologie-Abteilung an der Harbor-UCLA, Torrance, und Dr. U Hair and Skin Clinic, Manhattan Beach, Kalifornien, kommentiert: „Unsere Forschungsergebnisse zeigen einen Durchbruch bei der minimalinvasiven Haarwiederherstellung. UGraft Zeus® gibt allen Patienten Hoffnung, für die eine Rasur aufgrund ihres Lebensstils nicht in Frage kommt oder denen eine FUE-Langhaartransplantation aus Kostengründen verwehrt war. Diese innovative Technologie eröffnet Haarchirurgen vielfältige neue Möglichkeiten, da sie bei der Bart- und Körperhaartransplantation, bei FUE-Verfahren mit und ohne Rasur sowie bei verschiedenen Haut- und Haartypen hervorragende Ergebnisse erzielt. Ein Wechsel der Stanzen oder Geräte ist nicht notwendig. Das Gerät setzt neue Maßstäbe bei Effizienz, Einfachheit und Kosteneffizienz."

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Sara Harutyunyan

Dr. U Hair and Skin Clinic

[email protected]

Video – https://www.youtube.com/watch?v=D9QZA0ZgNGA

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2308283/UGraft_Zeus.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2170144/Dr_U_Hair_and_Skin_Clinic_Logo.jpg