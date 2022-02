Nieuwe hoogwaardige Supermicro-randapparatuur met laag vermogen breidt het portfolio van edge-oplossingen uit -- opent nieuwe mogelijkheden voor telecommunicatie, industrieel en intelligent edge

De SYS-E300 is voorzien van een Intel Xeon D-processor met 4, 8 of 10 cores en tot 256 GB DDR4-geheugen in een 1U mini-servercase. Het SYS-510D-model biedt grotere hoeveelheden opslag en in totaal 4 x 1G en 2 x 25G ethernet-poorten, terwijl de SYS-110D-servers CPU's bevatten met tot 20 cores en 512 Gb aan geheugen. Elk systeem is voorzien van de Intel Xeon D-processor en is het meest innovatieve systeem-op-een-chip dat is gebouwd voor de edge met ingebouwde AI, beveiliging, geavanceerde I/O en dichte computers. Daarnaast leveren deze systemen een hoge gegevensdoorvoer en voldoen ze aan de essentiële randvereisten van bedrijven.

Organisaties die diensten aan de edge leveren, kunnen profiteren van deze nieuwe systemen om steeds meer aan de edge verworven gegevens te verwerken. De Supermicro SYS-110D-server is voorzien van een enkele Intel Xeon D-processor, met een TDP tot 125W en een PCI-E 4.0x16-sleuf. Verschillende I/O-opties zijn beschikbaar, en tot twee 2,5" SATA/U.2-schijven kunnen worden geïnstalleerd. Er zijn redundante voedingen beschikbaar, of het nu om wisselstroom of gelijkstroom gaat.

"De nieuwe Intel Xeon-D-processoren zijn speciaal ontworpen voor verwerking aan de rand van het netwerk, met dichte en hoogwaardige netwerkconnectiviteit die een hoge gegevensdoorvoer levert vanaf de edge die bedrijven eisen. Met een ecosysteemoplossing die gebruikmaakt van de nieuwste Intel-technologie, zoals de oplossingen die Supermicro aankondigt, blijft het ecosysteem in staat stellen door gebruik te maken van de nieuwste Intel-technologie, die we helpen om een breed scala aan bedrijven in staat te stellen om hun TCO te verminderen en te voldoen aan de hoge eisen van hun gebruikers," aldus Jeni Panhorst, Intel VP & GM, Network & Edge Platforms Division.

De SYS-E300-productlijn bevat tot twee SATA-stations. Populaire toepassingsgebieden zijn netwerktoepassingen als firewalls en universele apparatuur van klanten, die de verwerking en netwerkbehoeften in een gebruiksvriendelijke, compacte vormfactor consolideert.

Meer informatie over Xeon-D-systemen is te vinden op de website van Supermicro's ingebedde oplossing, evenals tijdens een webinar die is gepland voor 3 maart 2022 om 10.00 uur PT.

