De nouveaux systèmes Supermicro Edge hautes performances et basse consommation élargissent le portefeuille de solutions Edge et ouvrent de nouvelles opportunités de télécommunications, industrielles et de périphérie intelligente

« Ces nouveaux serveurs basés sur le processeur Intel Xeon D sont un choix idéal pour les solutions de télécommunications, industrielles ou de périphérie intelligente », a déclaré Mory Lin, directeur général des solutions IoT/intégrées et de l'Edge Computing, Supermicro. « Les systèmes offrent jusqu'à 512 Go de DRAM, plusieurs options d'E/S et de stockage, et prennent en charge l'emplacement PCI-E 4.0. Nos solutions Server Building Block Solutions® de pointe fournissent aux clients des solutions optimisées, conçues pour tirer pleinement parti des processeurs Intel Xeon D. »

Le SYS-E300 intègre un processeur Intel Xeon D avec 4, 8 ou 10 cœurs et jusqu'à 256 Go de mémoire DDR4 dans un boîtier de mini-serveur 1U. Le modèle SYS-510D offre de plus grandes quantités de stockage et un total de 4 ports Ethernet 1G et de 2 ports Ethernet 25G, tandis que les serveurs SYS-110D contiennent des processeurs allant jusqu'à 20 cœurs et 512 Go de mémoire. Chaque système comprend le processeur Intel Xeon D et est le système sur puce le plus innovant conçu pour la périphérie avec l'IA intégrée, la sécurité, les E/S avancées et le calcul dense. En outre, ces systèmes offrent un débit de données élevé et répondent aux exigences essentielles des entreprises en matière de périphérie.

Les organisations qui offrent des services à la périphérie bénéficieront de ces nouveaux systèmes pour traiter des quantités croissantes de données acquises à la périphérie. Le serveur Supermicro SYS-110D comprend un seul processeur Intel Xeon D, avec une enveloppe thermique allant jusqu'à 125 W et un emplacement PCI-E 4.0x16. Diverses options d'E/S sont disponibles, et jusqu'à deux disques SATA/U.2 de 2,5 po peuvent être installés. Des alimentations redondantes sont disponibles, que l'alimentation CA ou CC soit nécessaire.

« Les nouveaux processeurs Intel Xeon-D sont spécifiquement conçus pour le traitement à la périphérie du réseau, avec un calcul dense et une connectivité réseau hautes performances qui offre un débit de données élevé à partir de la périphérie nécessaire aux entreprises. Avec une solution d'écosystème qui tire parti de la dernière technologie Intel, comme les solutions que Supermicro annonce, nous continuons d'activer l'écosystème en utilisant la dernière technologie Intel et notre contribution permet à un large éventail d'entreprises de réduire leur coût total de possession (TCO) et de répondre aux besoins exigeants de leurs utilisateurs », a déclaré Jeni Panhorst, vice-président et directeur général d'Intel, Division réseau et plateformes Edge.

La gamme de produits SYS-E300 contient jusqu'à deux disques SATA. Les domaines d'application populaires sont les applications réseau telles que les pare-feu et les équipements universels des locaux du client, qui consolident les besoins de traitement et de mise en réseau dans un format compact facile à utiliser.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les systèmes Xeon-D sur la page Web des solutions intégrées de Supermicro, ainsi qu'un webinaire prévu le 3 mars 2022 à 10 h (HP).

À propos de Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à haut volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (Green Computing). Le portefeuille primé de Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

