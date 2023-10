Ninety One benoemt Josien Piek tot Sales Director Noord-europa en opent Nederlandse vestiging

DEN HAAG, Nederland, 5 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Ninety One heeft Josien Piek benoemd tot Sales Director voor Noord-europa. Het bedrijf kondigde ook de opening aan van een Nederlandse vestiging dat geleid zal worden door Josien.

Josien, gevestigd in Den Haag, wordt verantwoordelijk voor de bedrijfsontwikkeling en verkoop in Nederland en Scandinavië.

De benoeming van Josien, die na zes jaar duurzaamheidsbenchmarking en impact-investeren met een focus op Noord-europese institutionele beleggers terugkeert bij Ninety One, en de opening van de Nederlandse vestiging zullen Ninety One de mogelijkheid bieden te profiteren van de sterke dynamiek van de markt.

Nederland is een cruciale markt voor Ninety One en vereist een permanente aanwezigheid van waaruit het bedrijf kan blijven groeien in Noord-europa.

Josien leidde van 2010 t/m 2017 de Scandinavische en Nederlandse verkoop voor Ninety One. Vlak voordat ze opnieuw de overstap naar Ninety One maakte, was ze hoofd Nordics en Nederland bij Haven Green Investment Management. Josien was ook een van de oprichters en commissarissen van de World Benchmarking Alliance.

Josien trad in 2001 in dienst bij de vermogensbeheersector. Ze studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam met een masterdiploma in macro- en monetaire economie.

Josien Piek zei: "Het is een groot genoegen om terug te zijn bij Ninety One. De cultuur is uniek en stelt een diverse groep getalenteerde mensen in staat te investeren voor positieve resultaten in een snel veranderende wereld. Ik kijk ernaar uit om onze activiteiten in Nederland en Scandinavië te ontwikkelen."

Aymeric Francois en Maik Fechner, de medehoofden van Midden- en Noord-europa voor Ninety One, zeiden: "We zijn enorm blij om Josien weer bij ons bedrijf te mogen verwelkomen en zijn ook enorm enthousiast over het openen van een Nederlandse vestiging. Gezien de ruim drie decennia aan kennis en ervaring in de financiële sector die Josien onder meer als macro-econoom en voormalig portefeuillemanager heeft, is zij bij uitstek geschikt om in deze positie onze relaties met investeerders te versterken."

Opmerkingen voor de redactie

Over Ninety One

Ninety One is een actieve, wereldwijde beleggingsbeheerder die £124,8 miljard aan activa beheert (per 30.06.23). Het is ons doel om onze klanten beleggingsrendementen op lange termijn te bieden en tegelijkertijd een positief verschil te maken voor mens en planeet. Het bedrijf werd in 1991 in Zuid-Afrika opgericht als Investec Asset Management en begon als een kleine start-up die binnenlandse investeringen aanbood in een opkomende markt. In 2020 zijn we, als mondiaal bedrijf dat trots is op onze wortels in de opkomende markten, afgesplitst als Ninety One. Wij streven ernaar om gespecialiseerde beleggingsteams op organische wijze te ontwikkelen. Ons erfgoed en onze aanpak laten ons een ander perspectief bieden op actief en duurzaam beleggen in aandelen, vastrentende waarden, multi-asset en alternatieven voor onze klanten - instellingen, adviseurs en individuele beleggers wereldwijd.

Disclaimer

Alle beleggingen brengen het risico van kapitaalverlies met zich mee. De informatie in dit persbericht is in de eerste plaats bedoeld voor journalisten en niet voor particuliere investeerders of andere personen om op basis daarvan financiële beslissingen te nemen. Bovendien is het hierin opgenomen materiaal uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag het niet worden geïnterpreteerd als een aanbod, of uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of verkopen, noch in het algemeen, noch in enig rechtsgebied waar het aanbod of de verkoop niet is toegestaan. Aanbiedingen worden alleen gedaan door middel van prospectussen of ander aanbiedingsmateriaal en op voorwaarde dat een belegger voldoet aan bepaalde geschiktheidsnormen en andere toepasselijke vereisten zoals de wet die voorschrijft. Alle standpunten in dit persbericht over de markten, effecten of bedrijven weerspiegelen nauwkeurig de persoonlijke mening van de genoemde individuele fondsbeheerder (of het team). Hoewel de gegeven meningen eerlijk zijn, vormen ze geen garanties en mag er niet op worden vertrouwd. Ninety One kan in het kader van zijn normale bedrijfsvoering als mondiale vermogensbeheerder de genoemde aandelen al in bezit hebben of van plan zijn deze namens zijn klanten te kopen of te verkopen. De verstrekte informatie of meningen mogen niet worden opgevat als specifiek advies over de merites van een beleggingsbeslissing. Dit persbericht kan verklaringen bevatten over verwachte of voorziene toekomstige gebeurtenissen en financiële resultaten die toekomstgericht van aard zijn en als gevolg daarvan onderhevig zijn aan bepaalde risico's en onzekerheden zoals algemene economische, markt- en zakelijke omstandigheden, nieuwe wet- en regelgeving acties, concurrentie- en algemene economische factoren en omstandigheden en het optreden van onverwachte gebeurtenissen. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de hierin vermelde resultaten. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor trainings-, monitoring- en regelgevingsdoeleinden en om de instructies van beleggers te bevestigen. De privacyverklaring van Ninety One is na te lezen op www.ninetyone.com/privacynotice .

