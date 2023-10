Ninety One udnævner Josien Piek til salgsdirektør for Nordeuropa, åbner afdeling i Holland

HAAG, Holland, 5. oktober 2023 /PRNewswire/ -- Ninety One har udnævnt Josien Piek til salgsdirektør for Nordeuropa. Virksomheden annoncerer også åbningen af en afdeling i Holland, der skal ledes af Josien.

Med base i Haag vil Josien have ansvaret for forretningsudvikling og salg i Holland og Norden.

Udnævnelsen af Josien, der kommer tilbage til Ninety One efter seks år inden for holdbarhedsbenchmarking og forandringsinvestering med fokus på institutionelle investorer i Nordeuropa, og åbningen af afdelingen i Holland, vil gøre Ninety One i stand til at kapitalisere på den stærke dynamik i markedet.

Holland er et nøglemarked for Ninety One, og har brug for permanent tilstedeværelse, hvorfra virksomheden kan fortsætte væksten i Nordeuropa.

Josien var chef for slag i Norden og Holland fra 2010 til 2017. Lige inden hun kom tilbage til Ninety One var hun chef for Norden og Holland hos Haven Green Investment Management. Josien var også med til at grundlægge World Benchmarking Alliance som bestyrelsesmedlem.

Josiens erfaring med investeringsforvaltning strækker sig tilbage til 2001. Hun har en mastergrad fra Amsterdams Universitet i makro- og monetær økonomi.

Josien Piek siger: "Det er en stor glæde for mig at være tilbage hos Ninety One. Kulturen er unik, og den gør en masse forskellige og talentfulde mennesker i stand til at investere i positive resultateter i en verden, der er i hastig forandring. Jeg ser frem til at udvikle vores forretning i Holland og Norden."

Aymeric Francois og Maik Fechner, chefer for Central- og Nordeuropa hos Ninety One, siger: "Vi er meget glade for at kunne byde Josien tilbage til vores virksomhed, og er fantastisk begejstrede over at åbne en afdeling i Holland. Med Josiens kendskab til og erfaring med den finansielle sektor, som strækker sig over tre årtier, herunder som tidligere makroøkonom og porteføljeforvalter, er hun det rette sted for at styrke vores forbindelser til investorerne."

Bemærkninger til redaktørerne:

Om Ninety One

Ninety One er en aktiv, global investeringsforvalter med 124,8 GBP milliarder i forvaltede aktiver (per 30. juni 2023). Vores mål er et give vores kunder langsigtet afkast på deres investeringer, samtidig med at vi gør en posituiv forskel for mennsker og planeten. Vi blev etableret i Sydafrika i 1991 under navnet Investec Asset Management og begyndte som en lille, nyetableret virksomhed, der tilbød indenlandske investeringer på et vækstmarked. I 2020, som en global virksomhed, der er stolt af sine rødder i vækstmarkeder, blev vi udskilt som Ninety One. Vi har forpligtet os til at udvikle specialiserede investeringsteeams organisk. Vores arv og tilgang gør, at vi har et andet pespektiv på aktive og holdbare investeringer i aktier, obligationer, forskellige typer af aktiver samt alternativer for vores kunder - institutioner, rådgivere og individuelle investorer i hele verden.

For yderligere information, se:

Web: NinetyOne.com

Ansvarsfraskrivelse

Alle investeringer medfører risiko for tab af kapital. Oplysningerne, der fremgår af denne pressemeddelelse, er først og fremmest beregnet til journalister, og bør ikke bruges af private investorer eller andre personer som grundlag for finansielle beslutninger. Indholdet i denne pressemeddelelse er udelukkende til informationsmæssig brug, og skal ikke opfattes som et tilbud eller som fremme af et tilbud eller til at købe eller sælge værdipapirer enten generelt eller i et retsområde, hvor denne form for tilbud eller salg ikke er tilladt. Købstilbud foretage kun i form af prospekter eller andre former for tilbudsmateriale, efter at en invester lever op til visse holdbarhedsstandarder og andre aktuelle lovbefalede krav. Alle synspunkter, der udtrykkes om markeder, værdipapirer eller virksomheder i denne presseudtalelse, reflekterer præcist de personlige synspunkter hos den konkrete fondsforvalter (eller team), der er angivet. Selvom de synspunkter, der gives udtryk for, bygger på en ærlig analyse, er de ikke garantier, og man bør ikke have tillid til dem. Som et led i sine normale aktiviteter som en global investeringsforvalter kan det være, at Ninety One allerede ejer eller ønsker at købe de nævnte aktier på vegne af sine kunder. De oplysninger eller synspunkter, som viderbringes, bør ikke opfattes som konkret rådgivning i forhold til fordelene ved at bestemt investeringsbeslutning. Denne pressemeddelelse kan indeholde udtalelser om forventede eller forudsete begivenheder i fremtiden, og finansielle resultater, der er fremadskuende, er i sagens natur underlagt visse risici og usikkerheder, som f.eks. i forhold til den generelle økonomiske udvikling, markedsforhold og forholdene i den konkrete branche, i forhold til ny lovgivning og myndigheders handlinger, konkurrencemæssige og generelle økonomiske forhold og betingelser samt i forhold til, at der opstår uventede begivenheder. De faktiske resultater kan vise sig at være betragteligt anderledes end dem, der er angivet her. Telefonsamtaler kan optages med henblik på undervisning, overvågning eller som følge af myndighedskrav eller for at bekræfte investorens anvisninger. Ninety One's privatlivsmeddelelse findes på www.ninetyone.com/privacynotice .

SOURCE Ninety One