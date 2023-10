Ninety One utnevner Josien Piek som salgsdirektør i Nord-Europa, åpner nederlandsk filial

HAAG, Nederland, 5. oktober 2023 /PRNewswire/ -- Ninety One har utnevnt Josien Piek til salgsdirektør i Nord-Europa. Firmaet kunngjorde også åpningen av en nederlandsk filial, som skal administreres av Josien.

Josien, som bor i Haag, kommer til å være ansvarlig for forretningsutvikling og salg i Nederland og Norden.

Utnevnelsen av Josien, som vender tilbake til Ninety One etter seks år i benchmarking av og investeringsinnvirkning på bærekraft med fokus på nordeuropeiske institusjonelle investorer, samt åpningen av den nederlandske filialen, kommer til å la Ninety One utnytte markedets sterke dynamikk.

Nederland er et viktig marked for Ninety One, og krever en permanent tilstedeværelse der firmaet kan fortsette å vokse i Nord-Europa.

Josien ledet nordisk og nederlandsk salg for Ninety One fra 2010 til 2017. Rett før hun ble med i Ninety One igjen, var hun leder for Norden og Nederland i Haven Green Investment Management. Josien var også et stiftende representantskapsmedlem for World Benchmarking Alliance.

Josien begynte i investeringsforvaltningsbransjen i 2001. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Amsterdam med en mastergrad i makroøkonomi og pengehusholdning.

Josien Piek sa: «Det er en stor glede å være tilbake hos Ninety One igjen. Kulturen er unik, noe som lar en mangfoldig gruppe med talentfulle mennesker investere for å oppnå positive resultater i en verden i stadig endring. Jeg ser frem til å utvikle virksomheten vår i Nederland og Norden.»

Aymeric Francois og Maik Fechner, Ninety Ones medsjefer i Sentral- og Nord-Europa, sa: «Vi gleder oss over å kunne ønske Josien velkommen tilbake til firmaet vårt, og er veldig glade for å åpne en nederlandsk filial. Gitt at Josien har over tre tiår med kunnskap og erfaring i finanssektoren, deriblant som makroøkonom og tidligere porteføljeforvalter, er hun svært godt posisjonert for å styrke våre relasjoner med investorer.»

Merknad til redaktører

Om Ninety One

Ninety One er en aktiv, verdensomspennende investeringsforvalter som forvalter 124,8 milliarder pund i aktiva (per 30.06.23). Målet vårt er å oppnå langsiktig investeringsavkastningfor kundene våre, samtidig som de utgjør en positiv forskjell for mennesker og planeten. Firmaet ble etablert i Sør-Afrika i 1991 med navnet Investec Asset Management, og begynte som en liten oppstart som tilbød innenlandsinvesteringer i et voksende marked. Da vi er et verdensomspennende firma som er stolte av våre røtter i voksende markeder, fisjonerte vi for å bli Ninety One i 2020. Vi etterstreber å utvikle spesialiserte investeringsteam på organisk vis. Arven og tilnærmingen vår lar oss bringe et unikt perspektiv til aktiv og bærekraftig investering på tvers av aksjer, rente, multi-aktiva og alternativer til kundene våre – institusjoner, rådgivere og individuelle investorer verden rundt.

Ansvarsfraskrivelse

Alle investeringer har en risiko for tap av kapital. Informasjonen i denne pressemeldingen er hovedsakelig ment for journalister, og skal ikke benyttes av private investorer eller andre individer for å ta økonomiske avgjørelser. Videre er materialet her kun ment til informasjonsformål, og skal ikke tolkes som et tilbud, eller oppfordring til et tilbud, om å kjøpe eller selge verdipapirer, enten generelt eller i enhver jurisdiksjon der tilbudet eller salget ikke er tillatt. Tilbud sendes bare av prospekter eller andre tilbudsmaterialer og etter at en investor har oppfylt enkelte egnethetsstandarder og andre gjeldende krav som kreves av loven. Alle synspunktene som uttrykkes om markedene, verdipapirene eller bedriftene i denne pressekommentaren, gjenspeiler presist de personlige synspunktene til den enkelte fondsforvalteren (eller det enkelte teamet) som ble nevnt. Skjønt meningene er ærlig ment, er de ikke garantier og ikke til å stole på. Ninety One kan, i det vanlige forløpet til sine aktiviteter som verdensomspennende kapitalforvalter, allerede inneha eller ha til hensikt å kjøpe eller selge de nevnte aksjene på vegne av kundene sine. Informasjon eller meninger som er oppgitt bør ikke oppfattes som spesifikke råd om fordelene ved en investeringsavgjørelse. Denne pressemeldingen kan inneholde uttalelser om forventede eller forutsatte fremtidige hendelser og fremtidsrettede økonomiske resultater, og er som et resultat underlagt enkelte risikoer og usikkerhetsfaktorer, som generelle økonomiske, markeds- og forretningsmessige forhold, ny lovgivning og reguleringshandlinger, konkurransemessige og generelle økonomiske faktorer og betingelser og forekomst av uventede hendelser. De faktiske resultatene kan avvike vesentlig fra de som er oppgitt her. Telefonsamtaler kan tas opp for opplærings-, oppfølgings- og reguleringsformål, samt for å bekrefte en investors instruksjoner. Ninety Ones personvernerklæring er tilgjengelig via www.ninetyone.com/privacynotice .

