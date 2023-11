Normative lance Carbon Network : l'avenir de la gestion du carbone

STOCKHOLM, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Normative, la plateforme de gestion du carbone pour les entreprises, annonce aujourd'hui le lancement de Carbon Network, une solution permettant aux entreprises de partager des informations sur le carbone et de travailler à sa réduction. Le réseau jouera un rôle essentiel en rendant le carbone visible pour tous, afin qu'il puisse être géré et réduit.

« Le bilan carbone n'est plus un simple exercice de conformité, c'est une course à la réduction », déclare Kristian Rönn, PDG de Normative.

Les entreprises du monde entier se sont empressées de suivre leurs émissions de carbone pour se conformer à la législation en matière de déclaration obligatoire, mais la déclaration seule ne garantit pas le progrès et des données incomplètes comportent des risques élevés. En fin de compte, lorsque le carbone n'est pas visible, il est impossible de gérer et de réduire les émissions.

Dernier né de la plateforme Normative, Carbon Network permet aux entreprises de mieux connaître leurs émissions de CO2 du scope 3, de se connecter à des sources de données essentielles sur le carbone et d'intégrer ces données dans leurs propres systèmes et plans d'action.

L'un des clients de Normative, Kirsten Motyl, responsable ESG chez The Pebble Group, a récemment parlé de cette nouvelle fonctionnalité : « Normative a grandement amélioré la façon dont nous sélectionnons nos fournisseurs et recueillons les données sur les émissions. La simplicité du module d'engagement des fournisseurs nous a permis d'associer plus facilement nos fournisseurs à notre démarche zéro émission nette, quel que soit leur niveau de maturité dans leur propre travail sur le climat. »

Carbon Network s'appuie sur le solide écosystème de Normative, composé de partenaires et de prestataires de services, de consultants, d'auditeurs et de plateformes de données approuvés, notamment :

Des partenaires stratégiques de premier plan comme Nordea, PwC [1] et Zurich Insurance Group.

et Zurich Insurance Group. Des partenaires pour l'élimination du carbone comme Klimate, Patch, TimeCO2.

Des partenariats avec des plateformes ESG comme Novisto.

Cela permet aux entreprises de s'approvisionner, d'analyser, de partager, d'auditer, de gérer et d'apprendre à partir des données carbone des autres. L'accès aux données sur le carbone à grande échelle offre aux partenaires de l'écosystème de Normative d'immenses possibilités pour créer des capacités de comptabilisation du carbone de premier ordre.

À propos de Normative

Normative est le premier moteur de comptabilisation des émissions de carbone au monde, qui permet aux entreprises de calculer l'ensemble de leur empreinte carbone et de réduire leurs émissions à zéro. Grâce à des facteurs d'émissions rigoureux et fondés sur la science et à de riches informations sur la chaîne de valeur, Normative fournit aux entreprises du monde entier des calculs de carbone précis et complets dans les scopes d'émissions 1, 2 et 3. Basée à Stockholm, la société Normative accélère la transition vers la carboneutralité et s'associe à d'importantes organisations de lutte contre le changement climatique, dont l'ONU.

[1] PwC fait référence à PricewaterhouseCoopers LLP