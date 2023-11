Normative lanceert het Carbon Network: de toekomst van CO2-beheer

STOCKHOLM, 21 november 2023 /PRNewswire/ -- Normative, het koolstofplatform voor bedrijven, kondigt vandaag de lancering aan van het Carbon Network, een oplossing voor bedrijven om inzichten in hun CO 2 -uitstoot te delen met leveranciers en samen het gebruik van koolstof terug te dringen. Het netwerk zal een vitale rol spelen in het voor iedereen zichtbaar maken van de CO 2 -uitstoot zodat die kan worden beheerd en verminderd.

"Het bijhouden van de CO 2 -uitstoot is niet langer meer een oefening in het naleven van de regels, maar een reductie race", aldus Kristian Rönn, CEO van Normative.

Wereldwijd hebbenbedrijven haast moeten maken met het bijhouden van hun CO 2 -uitstoot bij te houden om te voldoen rapportage verplichtingen. Rapportage alleen is echter geen garantie voor vooruitgang; onvolledige gegevens brengen grote risico's met zich mee. Als de uitstoot van CO 2 niet zichtbaar is, kan die ook niet worden beheerd en verminderd.

Met de nieuwste toevoeging aan het Normative-platform, het Carbon Network, kunnen bedrijven uitgebreider in hun scope 3-emissies duiken, verbinden met primaire bronnen van koolstofgegevens en die gegevens in hun eigen systemen en planning opnemen.

Kirsten Motyl Senior ESG Officer bij The Pebble Group, een van de klanten van Normative, sprak onlangs over de nieuwe oplossing: "Normative heeft de manier waarop we onze leveranciers betrekken en uitstootgegevens verzamelen aanzienlijk verbeterd. De eenvoud van de module voor leveranciersbetrokkenheid heeft het eenvoudiger gemaakt om onze leveranciers mee te nemen in onze netto-nul-doelstellingen, ongeacht hoe vergevorderd ze zelf zijn in hun klimaatdoelstellingen."

Het Carbon Network wordt ondersteund door Normative's robuuste ecosysteem van partners en gescreende dienstverleners, consultants, auditors en dataplatforms, waaronder:

belangrijke strategische partners zoals Nordea, PwC[1] en Zurich Insurance Group.

koolstofverwijderingspartners zoals Klimate, Patch, TimeCO 2 .

. ESG-platformpartnerschappen zoals Novisto.

Hierdoor is het voor bedrijven mogelijk om elkaars inzichten in de CO 2 -uitstoot in te zien, te analyseren, te delen, te controleren, te beheren en ervan te leren. Toegang tot koolstofgevens op deze schaal biedt enorme mogelijkheden voor partners binnen het ecosysteem van Normative om de beste boekhouding op dit gebied te stimuleren.

Lees hier meer.

Over Normative

Normative is 's werelds eerste engine voor koolstofboekhouding, waarmee ondernemingen hun volledige CO 2 -voetafdruk kunnen berekenen en hun uitstoot kunnen terugbrengen tot netto-nul. Met rigoureuze, op wetenschap gebaseerde emissiefactoren en waardevolle inzichten in de waardeketen levert Normative nauwkeurige en uitgebreide koolstofberekeningen via scope 1, 2 en 3 voor ondernemingen over de hele wereld. Normative, met hoofdkantoor in Stockholm, versnelt de transitie naar netto-nul en werkt samen met toonaangevende organisaties op het gebied van klimaatverandering, waaronder de VN.

normative.io

Perscontact:

Cassandra Julin

Head of Global PR and Communication

[email protected]

0046 702866861

[1] PwC verwijst naar PricewaterhouseCoopers LLP