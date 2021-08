Novatec en Virotech worden Gold Standard Diagnostics Europe

DIETZENBACH, Duitsland, 24 augustus 2021 /PRNewswire/ -- De twee Duitse diagnostiekbedrijven Novatec Immundiagnostica GmbH en Virotech Diagnostics GmbH zijn verheugd aan te kondigen dat ze hun krachten hebben gebundeld en nu samen zullen opereren als Gold Standard Diagnostics Europe. Beide entiteiten zijn overeengekomen hun activiteiten te consolideren om beter tegemoet te komen aan de behoeften en eisen van hun partners. Sinds de uitbraak van SARS COV 2 hebben de bedrijven zich ertoe verbonden de best mogelijke ondersteuning te bieden in de strijd tegen het coronavirus door voortdurend onderzoek te verrichten en hoogwaardige tests te ontwikkelen om het virus op te sporen en specifieke mutaties te identificeren.

"Gold Standard Diagnostics Europe ontsluit het potentieel van onze gecombineerde sterke punten en legt de perfecte basis om ons portfolio consequent uit te breiden. Samen beschikken we over de nodige infrastructuur om concurrerend te zijn en innovatieve diagnostische oplossingen te leveren", aldus Artin Papanian, General Manager bij Gold Standard Diagnostics Europe. "Onze klanten zullen nu profiteren van het uitgebreide productportfolio dat hand in hand gaat met het bedrijf waarmee ze vertrouwd zijn."

Gold Standard Diagnostics Europe, met het hoofdkantoor gevestigd in Dietzenbach, Duitsland, houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van diagnostische kits voor zowel de humane als de veterinaire markt. De groep richt zich niet alleen op infectieziekten (bacteriële, virale en parasitaire ziekten), hormonen en auto-immuniteit, maar heeft ook een ruime ervaring op het gebied van automatisering en software om een compleet diagnosepanel aan te bieden.

Gold Standard Diagnostics Europe heeft zijn aantal werknemers uitgebreid tot meer dan 200 en blijft groeien. Met nieuwe productontwikkelings- en innovatiecapaciteiten zet het bedrijf zich in voor de ontwikkeling, productie en distributie van assays en diensten van de hoogste kwaliteit aan zijn uitgebreide laboratoriumnetwerk wereldwijd. Het bedrijf zal al zijn inspanningen blijven wijden aan het verbeteren van de patiëntenzorg.

Contactgegevens

Artin Papanian

Gold Standard Diagnostics Europa

+49 6074 48760

[email protected]

www.goldstandarddiagnostics.com

SOURCE Gold Standard Diagnostics Europe