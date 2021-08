Novatec e Virotech para se tornar Gold Standard Diagnostics Europe

DIETZENBACH, Alemanha, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- As duas empresas alemãs de diagnóstico Novatec Immundiagnostica GmbH e Virotech Diagnostics GmbH estão entusiasmadas por anunciar que uniram forças e que irão agora operar em conjunto como Gold Standard Diagnostics Europe. Ambas as entidades concordaram em consolidar os seus negócios para melhor responder às necessidades e exigências dos seus parceiros. Desde o surto da SRA COV 2, as empresas têm-se empenhado em fornecer o melhor apoio possível na luta contra o coronavírus através da investigação contínua e do desenvolvimento de ensaios de alta qualidade para despistar o vírus e identificar mutações específicas.

"Gold Standard Diagnostics Europe desbloqueia o potencial das nossas forças combinadas e estabelece a base perfeita para expandir consistentemente a nossa carteira. Juntos, temos a infraestrutura necessária para sermos competitivos e fornecer soluções de diagnóstico inovadoras", afirma Artin Papanian, Director Geral da Gold Standard Diagnostics Europe. "Os nossos clientes beneficiarão agora da extensa carteira de produtos que vai de mãos dadas com o negócio com que estão familiarizados".

Gold Standard Diagnostics Europe, com sede em Dietzenbach, Alemanha, está empenhada no desenvolvimento e fabrico de kits de diagnóstico tanto para os mercados humano como veterinário. Para além de se concentrar nas doenças infecciosas (bacterianas, virais e parasitárias), hormonas e autoimunidade, o grupo tem também uma vasta experiência em automatização e software para oferecer um painel completo de diagnóstico.

A Gold Standard Diagnostics Europe aumentou o seu número de empregados para mais de 200 e continua a crescer. Com o desenvolvimento de novos produtos e capacidades de inovação, a empresa está empenhada em desenvolver, fabricar e distribuir ensaios e serviços da mais alta qualidade à sua vasta rede de laboratórios em todo o mundo. A empresa continuará a dedicar todos os seus esforços para melhorar os cuidados aos pacientes.

