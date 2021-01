OASIS Group voltooit de eerste overname van het jaar

SWORDS, Ierland, 20 januari 2021 /PRNewswire/ -- OASIS Group, de grootste leverancier van archief- en informatiebeheer (RIM) in Europa, heeft vandaag de overname aangekondigd van NETarchief, de archiefbeheerdivisie van Van't Net Archiefbeheer B.V.

Het in Nederland gevestigde opslagbedrijf NETarchief werd in 1998 opgericht om naast de gevestigde verhuisactiviteiten ook diensten voor archiefopslag aan te bieden. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal OASIS Group de archiefbeheeractiviteiten van NETarchief integreren met die van OASIS Data & Document Management Netherlands B.V.

"De omgeving van de werkplek verandert in een rap tempo. Regelgeving wordt steeds strenger, vooral op het gebied van privacy. En met meer klanten die ervoor kiezen om vanuit thuis te blijven werken, vonden we het integreren van onze archiefdiensten met OASIS Group de meest logische stap voor ons en onze klanten", aldus Gerry Hulshoff, aandeelhouder van NETarchief.

Als gespecialiseerde aanbieder van oplossingen voor archief- en informatiebeheer bevindt OASIS Group zich in een unieke positie om klanten te ondersteunen gedurende de levenscyclus van gegevens.

OASIS Group, actief in heel Europa, biedt klanten een complete dienstenaanbod voor data- en informatiebeheer, variërend van opslag van documenten en data, scannen en digitaliseren, opslag in de cloud, tot en met het versnipperen en vernietigen van data.

In een reactie op deze overname zei Matt Thornton, Director Corporate Development bij OASIS Group: "Ondanks de pandemie werkt het acquisitieteam samen met bedrijfseigenaren in heel Europa die streven naar een soepele overgang. We zijn blij met de overname van NETarchief inclusief het klantenbestand en we kijken ernaar uit hen bij OASIS te verwelkomen."

Deze transactie markeert de 51ste succesvolle overname van OASIS Group.

