OASIS Group réalise sa première acquisition de l'année

SWORDS, Irlande, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- OASIS Group, le plus grand fournisseur privé de gestion de l'information et des dossiers (RIM) en Europe, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de NETarchief, la division de gestion des archives de Van't Net Archiefbeheer B. V.

La société néerlandaise de stockage, NETarchief, a été créée en 1998 pour fournir des services de stockage d'archives parallèlement à son activité de déménagement existante. Selon les termes de l'accord, OASIS Group intégrera l'activité de gestion des archives NETarchief à OASIS Data & Document Management Netherlands B. V.

« L'espace de travail évolue rapidement. La réglementation devient plus stricte, surtout en ce qui concerne la protection de la vie privée. En raison du nombre croissant de clients qui choisissent de continuer à travailler à domicile, nous avons estimé que l'intégration de nos services d'archivage au sein d'OASIS Group représentait l'étape la plus logique pour nous et nos clients », a déclaré Gerry Hulshoff, actionnaire de NETarchief.

En tant que fournisseur spécialisé de solutions de gestion des dossiers et de l'information, OASIS Group occupe une place unique pour accompagner ses clients tout au long du cycle de vie des documents.

OASIS Group, qui opère dans toute l'Europe, propose à ses clients des services complets de gestion des dossiers et de l'information : leur stockage et leur numérisation, le stockage dans le cloud, des services de broyage et de destruction.

Commentant cette acquisition, Matt Thornton, directeur du développement d'entreprise chez OASIS Group, a déclaré : « Malgré la pandémie, l'équipe chargée des acquisitions travaille en partenariat avec les propriétaires d'entreprises de toute l'Europe qui recherchent une transition en douceur. Nous sommes heureux d'avoir acquis NETarchief et ses clients, et nous sommes impatients de les accueillir chez OASIS. »

Cette transaction marque la 51e acquisition réussie pour OASIS Group.

À propos d'OASIS Group

Depuis 1999, OASIS Group offre des solutions de gestion des dossiers et des informations sécurisées à ses clients. Basé à Dublin, en Irlande, OASIS s'est depuis développé à l'échelle internationale et mène actuellement des activités dans 6 pays européens. La société emploie plus de 1 700 membres d'équipe et fournit des services à plus de 10 000 clients. Les marques d'OASIS Group sont OASIS, ArchiDoc et Niche Health. www.OASISGroup.com

