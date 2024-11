OIVE en ViniPortugal vieren afsluiting van gezamenlijke campagne waarmee 100 miljoen consumenten werden bereikt

MADRID en PORTO, Portugal, 23 november 2024 /PRNewswire/ -- A Shared Passion laat al drie jaar aan Europese consumenten de kwaliteit en ongeëvenaarde veelzijdigheid van Iberische wijnen zien. Met reclame op luchthavens, treinstations, persreizen, digitale content en andere acties met opinieleiders, bereikte het programma meer dan 100 miljoen consumenten.

OIVE and ViniPortugal celebrate closing of joint campaign that reached 100 million consumers

De wijninterprofessionals uit Spanje (OIVE) en Portugal (ViniPortugal) vierden de afsluiting van hun ambitieuze gezamenlijke campagne A Shared Passion met vlaggenschipevenementen in Madrid en Porto. Het slotevenement in Spanje vond plaats in de iconische Calle Alcalá in Madrid, terwijl in Portugal de World of Wine (WOW) in Porto de perfecte setting was om de resultaten van de internationale samenwerking te presenteren. Beide ceremonies werden bejubeld in de pers en de wijnsector door de enorme impact die de promotionele acties hadden op meer dan 79,2 miljoen reizigers in belangrijke transportinfrastructuren.

De campagne omvatte 22 studiereizen, waarbij 150 gespecialiseerde journalisten de wereld van wijn in beide landen verkenden, waarbij hun publicaties bijna 15 miljoen Europese consumenten bereikten.

Op sociale media kreeg het profiel van A Shared Passion ruim 15.000 volgers op Instagram, zodat het ook in de successen in de digitale sfeer boekte. Dankzij exclusieve activiteiten zoals workshops en VIP-diners kreeg dit initiatief een wereldwijde impact.

De slotevenementen werden opgeluisterd door de aanwezigheid van opinieleiders, zoals Masters of Wine Pedro Ballesteros en Dirceu Vianna Júnior. Zij waren de moderators van ronde tafelsessies, met Fernando Ezquerro als voorzitter van OIVE, en Frederico Falcão als voorzitter van ViniPortugal. De conferentie werd afgesloten met masterclasses waarin de buitengewone oenologische diversiteit van Spanje en Portugal werd benadrukt met een focus op het belang van de sector voor de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van beide landen.

A Shared Passion, dat financiering van de Europese Unie krijgt, belicht niet alleen de kwaliteit en authenticiteit van Iberische wijnen, maar ook de strategische rol ervan voor de duurzame ontwikkeling van talrijke gemeenten. Dit initiatief getuigt van de passie waarmee Spaanse en Portugese wijnen worden gemaakt en weerspiegelt de rijke tradities en toewijding aan de toekomst.

