ViniPortugal e OIVE celebram no Porto e em Madrid encerramento da campanha "Uma Paixão Partilhada", que chegou a mais de 100 milhões de consumidores europeus

MADRID e PORTO, Portugal, 22 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- O World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia, recebeu o grande evento de encerramento da campanha europeia "Uma Paixão Partilhada", que contou com a presença de figuras de destaque do sector vitivinícola em Portugal. O evento decorreu, também, em Madrid, no topo da Calle Alcalá, onde o melhor do universo vitivinícola Espanhol esteve em destaque.

OIVE and ViniPortugal celebrate closing of joint campaign that reached 100 million consumers

No total, mais de 120 convidados marcaram presença em ambos os eventos, que contou com dois protagonistas únicos: os Vinhos de Portugal e Espanha. Foi assim que as duas interprofissionais, a ViniPortugal e a OIVE, quiseram celebrar o sucesso da sua campanha europeia que, durante os últimos três anos, conseguiu cativar a atenção dos consumidores para o panorama vitivinícola europeu na Península Ibérica.

Em ambos, o programa teve início com um balanço dos principais resultados da campanha, apresentados pela Directora de Marketing da ViniPortugal, Sónia Vieira, e pela Directora do OIVE, Susana García. Ambas destacaram o profundo impacto que a campanha "Uma Paixão Partilhada" teve junto dos consumidores europeus, destacando os mais de 79,2 milhões de viajantes alcançados através de acções em aeroportos e estações de comboio.

Outra componente fundamental da campanha foram as 22 viagens de estudo que permitiram a 150 jornalistas e outros influenciadores do sector do vinho conhecer, em primeira mão, uma grande parte da geografia vitivinícola portuguesa e espanhola, com a sua extraordinária riqueza. O alcance das suas publicações, chegou a cerca de 15 milhões de consumidores europeus. A isto, juntaram-se as redes sociais, com destaque para o Instagram, onde o perfil da A Shared Passion conta com mais de 15.000 seguidores, e, ainda, outras actividades dirigidas a um público profissional, como workshops ou jantares VIP. No total, o impacto da campanha ultrapassou os 100 milhões de consumidores europeus.

O programa europeu Uma Paixão Partilhada procura transmitir a qualidade dos vinhos de Portugal e Espanha graças à grande riqueza de castas e ao número de denominações de origem e indicações geográficas do vinho e, sobretudo, à paixão com que são elaborados. Esta campanha financiada pela União Europeia destaca também a importância do sector vitivinícola em ambos os países pelo seu papel fundamental na sustentabilidade económica, social e ambiental dos seus municípios.

Mais informações: www.asharedpassion.com

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/2565600/ViniPortugal_and_OIVE.mp4