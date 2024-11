OIVE i ViniPortugal świętują zakończenie wspólnej kampanii, która dotarła do 100 milionów konsumentów

MADRYT i PORTO, Portugalia, 25 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Przez trzy lata program pn. „A Shared Passion" pozwalał europejskim konsumentom poznawać wyjątkową jakość i niezrównaną wszechstronność win z Półwyspu Iberyjskiego. Program dotarł do ponad 100 milionów konsumentów dzięki reklamom na lotniskach, dworcach kolejowych, wyjazdom prasowym, treściom cyfrowym i innym działaniom z udziałem liderów opinii.

Specjaliści z branży winiarskiej z Hiszpanii (OIVE) i Portugalii (ViniPortugal) świętowali zakończenie ambitnej, wspólnej kampanii pn. „A Shared Passion" flagowymi wydarzeniami w Madrycie i Porto. Wydarzenie podsumowujące realizację programu w Hiszpanii odbyło się w kultowej madryckiej Calle Alcalá, podczas gdy w Portugalii obiekt World of Wine (WOW) w Porto był idealnym miejscem do zaprezentowania osiągnięć odnotowanych w ramach międzynarodowej współpracy. Obie ceremonie zostały bardzo dobrze przyjęte przez prasę i sektor winiarski, podkreślając wpływ działań promocyjnych, które dotarły do ponad 79,2 miliona podróżnych w kluczowych infrastrukturach transportowych.

W ramach kampanii odbyły się 22 wizyty studyjne, w których wzięło udział 150 wyspecjalizowanych dziennikarzy, aby poznać świat wina w obu krajach i opracować publikacje, które dotarły do prawie 15 milionów europejskich konsumentów.

W mediach społecznościowych profil A Shared Passion na Instagramie przekroczył 15 tysięcy obserwujących, umacniając swoją obecność w sferze cyfrowej. Ponadto ekskluzywne działania, takie jak warsztaty i kolacje VIP, znacząco zwiększyły globalny wpływ tej inicjatywy.

Wydarzenia zamykające uświetniła obecność liderów opinii, takich jak Mistrzowie Wina Pedro Ballesteros i Dirceu Vianna Júnior, którzy moderowali rozmowy przy okrągłym stole z udziałem prezesa OIVE, Fernando Ezquerro i prezesa ViniPortugal, Frederico Falcão. Konferencja zakończyła się kursami mistrzowskimi, które podkreśliły niezwykłą różnorodność enologiczną Hiszpanii i Portugalii, wzmacniając znaczenie tego sektora dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego obu krajów.

Dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej program „A Shared Passion" ukazał nie tylko jakość i autentyczność iberyjskich win, ale także ich strategiczną rolę w zrównoważonym rozwoju wielu gmin. Inicjatywa ta podkreśla pasję, z jaką produkowane są hiszpańskie i portugalskie wina, odzwierciedlając ich bogate tradycje i zaangażowanie w przyszłość.

Więcej informacji na stronie: www.asharedpassion.com

Nagranie: https://mma.prnewswire.com/media/2565600/ViniPortugal_and_OIVE.mp4