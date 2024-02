OKX is de pionier op de markt door als eerste de inscriptie-tokenstandaarden Atomicals, Stamps, Runes en Doginals te introduceren in de Web3 Wallet en Marketplace.

SAN FRANCISCO, 30 januari 2024 /PRNewswire/ -- OKX, een toonaangevend Web3-technologiebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het de eerste zal zijn die ondersteuning biedt voor vier nieuwe inscriptie-tokenstandaarden op zijn platform. Atomicals (ARC-20), Stamps (SRC-20), Runes en Dogecoin's Doginals (DRC-20) zullen binnenkort beschikbaar zijn in de Web3 Wallet, en DRC-20, ARC-20 en Runes zullen in de komende weken aan de Marketplace worden toegevoegd. Dankzij deze integraties wordt OKX het vooraanstaande one-stop inscriptie-ecosysteem binnen Web3.

In de komende dagen zal OKX Wallet de integratie van deze Bitcoin-tokenstandaarden voltooien, beginnend met ARC-20, gevolgd door SRC-20 en Runes, en ten slotte DRC-20. Hierdoor krijgen gebruikers de mogelijkheid om deze inscriptiestandaarden te bekijken en over te dragen. In de komende weken zal OKX Marketplace ook de DRC-20-, ARC-20- en Runes-standaard integreren, waardoor miljoenen gebruikers de mogelijkheid krijgen om zonder kosten DRC-20-, ARC-20- en Runes-inscripties te kopen en verkopen.

OKX Wallet's inscriptietool ondersteunt momenteel inscripties op 23 netwerken, waaronder Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Polygon, BNB Chain, Avalanche-C, Arbitrum One en vele andere.

Dankzij deze verbeteringen groeit OKX Marketplace uit tot de grootste marktplaats voor inscripties in de sector, met handelsmogelijkheden zonder kosten via een toenemend aantal tokenstandaarden.

Het inscriptieaanbod van OKX is het meest geavanceerde in de branche, met functies zoals hex-foutcontrole, liquiditeit over meerdere inscriptiestandaarden, mogelijkheden voor bulkinscriptie en automatische foutdetectie. De kosteloze handelservaring tussen chains ontsluit de kracht van inscripties voor reguliere gebruikers op grote blockchains, waardoor de adoptie wordt gestimuleerd en de volgende fase van de Web3-groei mogelijk wordt gemaakt.

OKX Chief Innovation Officer vertelt:: "OKX zet zich in om de mainstream adoptie van toonaangevende Web3-technologieën te bevorderen, en ons nieuwe inscriptie-ecosysteem getuigt van onze toewijding aan deze missie. Door gebruikers in staat te stellen toonaangevende tokenstandaarden moeiteloos aan te kopen, verkopen, creëren en verhandelen op één platform zonder handelskosten, maakt OKX toegang eenvoudiger en verwijdert het barrières. Zo kunnen gebruikers het volledige potentieel van inscripties verkennen en realiseren."

Meer informatie over het minten, kopen en verkopen van inscripties vind je op www.okx.com/landingpage/inscription-roadmap

Over OKX

OKX is een toonaangevende wereldwijde cryptobeurs en innovatief Web3-bedrijf. OKX wordt vertrouwd door meer dan 50 miljoen gebruikers wereldwijd, en de cryptohandel-app van OKX staat wereldwijd bekend als de snelste en meest betrouwbare onder handelaren.

Als toppartner van de Premier League-kampioen Manchester City, McLaren Formula 1, olympisch medaillewinnaar Scotty James en F1-coureur Daniel Ricciardo, wil OKX de fanervaring verbeteren met verschillende nieuwe activiteiten en evenementen. OKX is ook de toppartner van het Tribeca Film Festival als onderdeel van een initiatief om meer contentmakers naar Web3 te halen.

De OKX Wallet is het nieuwste aanbod van het platform voor personen die de wereld van NFT's en de metaverse willen verkennen terwijl ze GameFi- en DeFi-tokens verhandelen. OKX zet zich in voor transparantie en veiligheid en publiceert maandelijks zijn Bewijs van reserves.

Voor meer informatie over OKX kun je onze app downloaden of ga je naar: okx.com

Disclaimer

Deze berichtgeving dient uitsluitend ter informatie. Ze is niet bedoeld als beleggings-, belasting- of juridisch advies, en ze impliceert geen aanbod om digitale assets te kopen, verkopen of aan te houden. Digitale assets, waaronder ook stablecoins, zijn zeer risicovol en kunnen sterk fluctueren of zelfs waardeloos worden. Voordat je besluit om digitale assets te verhandelen of aan te houden, moet je zorgvuldig overwegen of dit geschikt is voor jouw financiële situatie en risicobereidheid. OKX geeft geen aanbevelingen voor investeringen of assets. Jij draagt als enige de verantwoordelijkheid voor je beleggingsbeslissingen, en OKX is niet aansprakelijk voor mogelijke verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Raadpleeg bij vragen over jouw specifieke omstandigheden altijd een professional op het gebied van juridische, belasting- of beleggingszaken.

