Orisha kondigt de acquisitie aan van Nederlandse softwareleverancier Wolfpack DCS

PARIJS, 12 november 2024 /PRNewswire/ -- Orisha, een Europese softwareleverancier in commerce, vastgoed, gezondheidszorg, agrifood en de bouwsector, kondigt de overname aan van Wolfpack DCS, een Nederlandse specialist in unified commerce oplossingen. Deze stap versterkt het portfolio van commerce software in de Orisha Groep (waar Cow Hills, Fastmag, Ginkoia, Openbravo, Tweakwise, Core-suite en Vendre al onderdeel van zijn). Deze overname versterkt Orisha Commerce haar positie in de retailsector en vergroot haar internationale aanwezigheid.

Eerder dit jaar nam de Orisha Groep het Nederlandse bedrijf Optimizers over, waar Tweakwise, Core-suite en Vendre onderdeel van zijn, om haar winkel- en POS-mogelijkheden te versterken met commerce software. Met de toevoeging van Wolfpack DCS breidt Orisha haar unified commerce strategie uit onder de nieuwe business unit Orisha Commerce. Deze business unit versterkt haar positie als partner voor alle spelers in de Europese handelssector.

In B2B, B2C en D2C biedt Orisha Commerce een naadloze, geïntegreerde winkelervaring via alle fysieke en digitale contactpunten. Deze business unit van de Orisha Groep heeft meer dan 520 medewerkers in Europa, een verwachte omzet van €72 miljoen in 2024 en meer dan 3.500 klantmerken.

Opgericht in 2017 en gevestigd in Amsterdam, staat Wolfpack DCS bekend om zijn Omni-channel Retail Platform (ORP), een alomvattende oplossing die online kanalen (webshops, B2B-portals, marktplaatsen) en offline kanalen (fysieke winkels) verbindt, waardoor geoptimaliseerd order- en voorraadbeheer mogelijk wordt. Door deze overname breidt Orisha Commerce haar portfolio van order management systeem (OMS) oplossingen en product channel management (PCM) oplossingen uit, die essentieel zijn voor de omnichannel strategie van retailers.

De toevoeging van Wolfpack aan de Orisha Commerce business unit versterkt de waardepropositie van een uitgebreide suite van unified commerce SaaS-oplossingen, met optimale modulariteit en een premium positionering. Deze zeer schaalbare cloud oplossingen, gebaseerd op moderne technologieën, integreren naadloos met verschillende ERP's, e-commerce applicaties en andere systemen via een geavanceerde tech stack.

De unified commerce strategie van Orisha Commerce wordt versterkt door de integratie van Wolfpack DCS, waardoor Orisha Commerce zich positioneert als een echte "one-stop shop" om al haar klanten een naadloze en uitgebreide on- en offline winkelervaring te bieden.

Koen den Hollander, medeoprichter en CFO van Wolfpack, vertelt hierover: "We kijken er enorm naar uit om onze reis voort te zetten met Orisha, een wereldleider in management software. Dit partnership opent nieuwe perspectieven om onze ORP-oplossing uit te breiden naar nieuwe geografische gebieden en een bredere klantenbasis."

Michel van Koekenberg, medeoprichter en CEO, voegt toe: "Na enkele jaren van samenwerking met entiteiten van de Orisha Groep is het volledig toetreden tot deze groep een natuurlijke evolutie voor ons. Het zal ons in staat stellen onze groei te versnellen met partners als Open Bravo, Cow Hills en Optimizers, en onze aanwezigheid uit te breiden in strategische markten zoals Spanje, Frankrijk en Zweden."

Marco de Vries, CEO van Orisha Commerce: "De komst van de Wolfpack DCS-teams versterkt ons aanbod van oplossingen voor unified commerce met een essentieel onderdeel in de implementatie van een naadloze omnichannel-ervaring, met deze OMS- en PCM-scopes. We zijn verheugd onze klanten deze nieuwe functionele mogelijkheden te kunnen bieden, om hun traject naar unified commerce te versnellen, een strategische uitdaging voor de merken en retailers die we ondersteunen."

Jacques Ollivier, CEO van Orisha: "De overname van Wolfpack DCS maakt deel uit van onze strategie om ons aanbod voor de commerce sector te consolideren. Door de expertise en technologieën van Wolfpack te integreren, versterken we ons vermogen om retailers en merken uitgebreide, hoogwaardige omnichannel-oplossingen te bieden die essentieel zijn om aan de marktvraag te voldoen."

Orisha Commerce zal aanwezig zijn op de Tech for Retail-beurs in Parijs op 26 en 27 november, waar alle SaaS-oplossingen voor unified commerce worden gepresenteerd, inclusief die van Wolfpack.

Over Orisha



Orisha, opgericht in 2003, is een Europese softwareleverancier voor de retail-, vastgoed-, gezondheidszorg-, bouw- en agrifoodsector. Sinds haar oprichting heeft Orisha bedrijven geholpen succes te behalen door oplossingen aan te bieden die zijn afgestemd op hun behoeften, zoals point-of-sale, bedrijfs- en financieel beheer, voorraadbeheer, CRM, HR, e-commerce en meer. Orisha oplossingen maken dagelijks miljoenen interacties en transacties mogelijk in een hyperverbonden wereld. Sinds 2021 wordt Orisha ondersteund door TA Associates, een wereldwijde private equity-leider in de techsector. In juli 2024 voegde Francisco Partners, een andere grote private equity-speler gespecialiseerd in technologiebedrijven, zich bij TA Associates als aandeelhouder om de verdere groei van Orisha te ondersteunen. Oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk, heeft de groep nu meer dan 1.800 medewerkers in heel Europa en ondersteunt klanten in meer dan 50 landen.

Over Wolfpack DCS

Wolfpack Digital Commerce Solutions is een softwareleverancier gespecialiseerd in omnichannel oplossingen voor retail sinds 2017. Haar oplossing ORP (Omnichannel Retail Platform) helpt retailers om naadloze omnichannel trajecten aan consumenten te bieden. ORP behandelt order-, product- en voorraadbeheer over online (webshops, marktplaatsen) en offline (winkels) kanalen. Wolfpack DCS heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland, en werkt voor toonaangevende consumenten- en retailmerken in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. De belangrijkste sectoren voor Wolfpack DCS zijn mode, lifestyle, sport en food retail.

