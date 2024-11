Orisha anuncia a aquisição da empresa holandesa de software Wolfpack DCS

PARIS, 12 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Orisha, fornecedora de software europeia que atende aos setores de comércio, imobiliário, saúde, agrifood e construção, anuncia a aquisição da Wolfpack DCS, especialista holandesa em soluções de comércio unificado. Essa movimentação fortalece o portfólio da unidade de negócios Retail Chains do Grupo Orisha (que já inclui as empresas Cow Hills, Fastmag, Ginkoia, Openbravo e Optimizers), apenas dois meses após o seu lançamento durante a Paris Retail Week em setembro passado. Essa aquisição consolida a posição da Orisha no setor varejista e aprimora sua presença internacional.

Ao mesmo tempo, e com o objetivo de esclarecer sua posição como parceiro de comércio unificado para todas as cadeias de varejo e players do comércio na Europa, a unidade de negócios Retail Chains do Grupo Orisha será renomeada para Orisha Commerce, a partir de 1º de janeiro de 2025.

No B2B, B2C e D2C, a Orisha Commerce oferece experiências de compra unificadas e sem interrupções em todos os pontos de contato físicos e digitais. Essa unidade de negócios do Grupo Orisha possui mais de 520 funcionários na Europa, uma receita projetada de €72M para 2024 e mais de 3.500 marcas de clientes.

Fundada em 2017 e sediada em Amsterdã, a Wolfpack DCS é conhecida por sua Plataforma de Varejo Omni-Channel (Omni-channel Retail Platform ou ORP), uma solução abrangente que conecta canais online (lojas virtuais, portais B2B, marketplaces) e canais offline (lojas físicas), permitindo uma gestão otimizada de pedidos e estoques. Por meio dessa aquisição, a Orisha Commerce amplia seu portfólio de soluções de gestão de pedidos (Order Management System ou OMS) e soluções de de gestão de produtos por canal (Product Channel Management ou PCM), que são módulos essenciais para a estratégia omnichannel dos varejistas.

A adição da Wolfpack à Unidade de Negócios de Comércio da Orisha aprimora a proposta de valor de uma suíte abrangente de soluções SaaS de comércio unificado, oferecendo modularidade ideal e uma posição premium. Essas soluções em nuvem altamente escaláveis, baseadas em tecnologias modernas, integram-se perfeitamente a vários ERPs, aplicativos de comércio eletrônico e outros sistemas por meio de uma pilha tecnológica avançada.

A estratégia de comércio unificado da Orisha Commerce é fortalecida pela integração da Wolfpack DCS, posicionando a Orisha Commerce como um verdadeiro "balcão único" para fornecer aos seus clientes uma experiência de compra online e offline perfeita e abrangente.

Koen den Hollander, co-fundador e CFO da Wolfpack, declara: "Estamos entusiasmados em continuar nossa jornada com a Orisha, líder global em software de gestão. Essa parceria abre novas perspectivas para estender nossa solução ORP para novas geografias e uma base de clientes mais ampla".

Michel van Koekenberg, co-fundador e CEO, acrescenta: "Após vários anos de colaboração com as entidades do Grupo Orisha, a integração completa a esse grupo é uma evolução natural para nós. Isso nos permitirá acelerar nosso crescimento e expandir nossa presença em mercados estratégicos como Espanha, França e Suécia".

Marco de Vries, CEO da Orisha Commerce: "A chegada das equipes da Wolfpack DCS reforça nossa oferta de soluções para comércio unificado com uma parte essencial na implementação de uma experiência omnichannel perfeita, com esses escopos de OMS e PCM. Estamos encantados em poder oferecer aos nossos clientes essa nova cobertura funcional, para acelerar sua trajetória em direção a um comércio cada vez mais unificado, um desafio estratégico para as marcas e varejistas que apoiamos".

Jacques Ollivier, CEO da Orisha, conclui: "A aquisição da Wolfpack DCS faz parte de nossa estratégia de consolidar nossa oferta para o setor de comércio. Ao integrar a experiência e tecnologias da Wolfpack, fortalecemos nossa capacidade de fornecer soluções omnichannel abrangentes e de alto desempenho, essenciais para atender às demandas do mercado".

A Orisha Commerce estará presente na exposição Tech for Retail em Paris nos dias 26 e 27 de novembro, mostrando todas as suas soluções SaaS para comércio unificado, incluindo aquelas propostas pela Wolfpack.

Sobre a Orisha

Fundada em 2003, a Orisha é uma fornecedora de software europeia que atende aos setores de varejo, imobiliário, saúde, construção e agrifood. Desde sua fundação, a Orisha tem ajudado empresas a alcançar o sucesso oferecendo soluções personalizadas às suas necessidades, como ponto de venda, gestão de negócios e finanças, gestão de estoques, CRM, RH, comércio eletrônico e muito mais. As soluções da Orisha possibilitam milhões de interações e transações diárias em um mundo hiperconectado. Desde 2021, a Orisha conta com o apoio da TA Associates, líder global em private equity no setor de tecnologia. Em julho de 2024, a Francisco Partners, outro importante player de private equity especializado em empresas de tecnologia, juntou-se à TA Associates como acionista para apoiar o crescimento contínuo da Orisha. Originária da França, o grupo agora possui mais de 1.800 funcionários em toda a Europa e atende clientes em mais de 50 países.

Sobre a Wolfpack DCS

A Wolfpack Digital Commerce Solutions é uma fornecedora de software especializada em soluções omnichannel para o varejo desde 2017. Sua solução ORP (Omni-channel Retail Platform) ajuda os varejistas a oferecer jornadas omnichannel perfeitas aos consumidores. O ORP lida com o gerenciamento de pedidos, produtos e estoques em canais online (lojas virtuais, marketplaces) e offline (lojas físicas). A Wolfpack DCS tem sede em Amsterdã, na Holanda, e atua em marcas líderes de consumo e varejo nos Países Baixos, Alemanha, Reino Unido e África do Sul. Os principais setores para a Wolfpack DCS incluem moda, estilo de vida, esportes e varejo de alimentos.

www.wolfpack-dcs.com

