Pentera désigné comme éditeur de référence dans 3 catégories du Gartner® Hype Cycle™ for Security Operations, 2023

Pentera cible ces trois catégories dans le cadre de la gestion de l'exposition aux menaces en continu (CTEM) de Gartner

BOSTON, 27 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Pentera , le leader en matière de validation de la sécurité automatisée, a été reconnu dans le Gartner Hype Cycle for Security Operations, 2023 comme éditeur de référence dans 3 catégories : Tests d'intrusion automatisés et Red-Teaming, Gestion de Surface d'Attaque Externe (EASM) et Simulation d'Attaque et d'Intrusion (BAS).

Selon le Gartner Hype Cycle, « un nombre croissant de technologies au stade de "Innovation Trigger" (Déclencheur d'innovation) traduit un fort besoin de maîtriser les complexités de la surface d'attaque ». Le rapport souligne que « pour tenir la cadence de l'évolution du paysage, les responsables de la sécurité et de la gestion des risques (SRM) doivent adopter des stratégies centrées sur l'impact Business au lieu de se contenter de mettre en place de nouvelles pratiques pour mieux faire les mêmes choses ».

« Pentera se distingue comme étant la seule solution qui couvre les capacités de Tests d'intrusion Automatisés, EASM et BAS, et ce sous une unique plateforme automatisée de validation de la sécurité », a déclaré Amitai Ratzon, PDG de Pentera. « Notre plateforme permet aux organisations d'aller au-delà de la visibilité de la surface d'attaque et de la découverte de vulnérabilités. Elle établit un plan de remédiation fondée sur des preuves. La validation de la sécurité est la fondation de toute stratégie efficace de gestion de l'exposition, et Pentera est le fer de lance de cette catégorie en pleine expansion. »

La plateforme automatisée de validation de sécurité Pentera permet aux utilisateurs d'améliorer drastiquement la performance en matière de sécurité et de se défendre contre les cybermenaces modernes. La solution challenge continuellement les contrôles de cybersécurité existants pour identifier les véritables expositions sur la base des résultats de ses émulations d'attaques. Pentera fournit aux RSSI un plan d'actions exploitable pour réduire leur exposition au risque et évaluer leur posture de sécurité au fil du temps.

Pour en savoir plus sur la plateforme de validation de sécurité automatisée de Pentera ou pour demander une démonstration produit, veuillez cliquer ici .

Si vous êtes un client Gartner, cliquez ici pour voir le Hype Cycle for Security Operations, 2023.

Gartner " Hype Cycle for Security Operation, 2023 " Jonathan Nunez , Andrew Davies, Published 20 July 2023

Clause de non-responsabilité de Gartner

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et HYPE CYCLE est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et sont utilisées ici sur autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ni service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les notes les plus élevées ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner comprennent les opinions de Gartner's Research & Advisory et ne doivent pas être interprétées comme étant des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Pentera

Pentera est le leader de sa catégorie en matière de validation de la sécurité automatisée et permet à chaque organisation de tester facilement l'intégrité de toutes les couches de cybersécurité, et ainsi identifier les réelles expositions au risque à tout moment et à toute échelle. Des milliers de professionnels de la sécurité et de prestataires de services dans le monde entier, utilisent Pentera pour guider leur remédiation et combler les failles de sécurité avant qu'elles ne soient exploitées. Pour en savoir plus, veuillez visiter: pentera.io

Media contact

Noam Hirsch

Directeur principal des relations publiques

[email protected]

SOURCE Pentera