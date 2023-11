Pentera er blevet udnævnt som leverandør i 3 kategorier inden for Gartner® Hype Cycle™ for Security Operations, 2023

Pentera passer ind i alle tre kategorier som en del af Gartners Continuous Threat Exposure Management (CTEM) framework

BOSTON, 23. november 2023 /PRNewswire/ -- Pentera, der er markedsledende inden for automatiseret sikkerhedsvalidering, er blevet anerkendt inden for Gartner Hype Cycle for Security Operations, 2023, som leverandør i 3 kategorier: Automated Penetration Testing og Red Teaming, External Attack Surface Management (EASM) samt Breach and Attack Simulation (BAS).

Med reference til Gartner Hype Cycle betyder "et stigende antal teknologier i det, der defineres som Innovation Triggers, understreger behovet for løsninger som reducerer kompleksiteten i angrebsfladen". Rapporten fremhæver, at "for at kunne følge med udviklingen skal ledere inden for sikkerhed og risikostyring (SRM) udvikle strategier, der har mere fokus på forretningsrisici i stedet for at finde nye måder til, at gøre de samme ting lidt bedre på".

"Pentera skiller sig ud som den eneste platform, der omfatter mulighederne for Automated Pentesting, EASM og BAS i en samlet løsning til automatiseret sikkerhedsvalidering", sagde Amitai Ratzon, CEO for Pentera. Vores platform giver organisationer mulighed for at se ud over angrebsoverfladen og håndtering af sårbarheder, til en evidensbaseret handlingsplan for problemløsning. Validering af sikkerheden og kontroller i alle lag, er et centralt element i en effektiv strategi mod trussels eksponering, og Pentera står i spidsen for dette voksende område".

Penteras automatiseret valideringsplatform giver virksomheder mulighed for at forbedre sikkerhedsberedskabet dramatisk og bygge et bedre forsvar mod cybertruslen. Løsningen tester løbende de eksisterende sikkerhedskontroller for at finde de kritiske eksponeringer baseret på resultaterne af den sikre angrebsemulering. Pentera giver CISO'er en handlingsorienteret køreplan for at reducere risiko og eksponering, samt benchmarke deres effektivitet over tid.

Om Pentera

Pentera er førende inden for kategorien automatiseret sikkerhedsvalidering, hvilket giver enhver organisation mulighed for nemt at teste integriteten af alle lag inden for cybersikkerhed og afsløre reelle og aktuelle sikkerhedstrusler, når som helst og hvilket som helst niveau. Tusindvis af sikkerhedsspecialister og serviceleverandører rundt omkring i verden bruger Pentera til at vejlede om afhjælpning og lukke sikkerhedshuller, før de bliver udnyttet. Du finder flere oplysninger på: pentera.io