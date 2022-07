Radancy kondigt strategische investering aan van New Mountain Capital

Samenwerking met New Mountain Capital zorgt voor groeiversnelling van marktleider in recruitmentplatformen voor bedrijven

NEW YORK, 20 juli 2022 /PRNewswire/ -- Radancy, wereldwijd marktleider in software- en serviceoplossingen voor integrale talentwerving, heeft vandaag aangekondigd dat het een samenwerking is aangegaan met New Mountain Capital, een toonaangevende en op groei gerichte investeringsmaatschappij met meer dan $37 miljard aan beheerd vermogen. Dankzij de investering van New Mountain Capital kan Radancy de ontwikkeling van softwareproducten versnellen en ook diensten uitbreiden waarmee bedrijven geholpen worden zo optimaal mogelijk nieuw talent te vinden, mee in gesprek te gaan en in dienst te nemen. De bestaande investeerder Gemspring Capital blijft een minderheidsaandeelhouder in onze onderneming.

Talentwerving is voor elke organisatie cruciaal. Vooral het zo efficiënt mogelijk en op de juiste schaal vinden van het 'beste' talent wordt steeds uitdagender in deze krappe arbeidsmarkt.

Radancy biedt een wereldwijd, state-of-the-art cloud gebaseerd techplatform waarmee de werving van talent geautomatiseerd wordt. Tegelijkertijd wordt elke sollicitant van een gepersonaliseerde candidate journey voorzien, zodat werkgevers het talent kunnen werven waarmee ze hun wervingsdoelstellingen kunnen halen.

Ondernemingen maken steeds meer gebruik van artificial intelligence (AI) oplossingen om talent te lokaliseren. Daarbij zijn ze in toenemende mate op zoek naar recruitmentplatformen die een gepersonaliseerde en drempelloze candidate journey bieden, technologie als programmatic advertising bieden ten behoeve van de verhoging van hun media ROI, oplossingen voor applicant relationship management (ARM) om eigen talentenpools te creëren en mee te communiceren én geautomatiseerde referral software om bestaande netwerken van werknemers aan te boren. Het geïntegreerde recruitmentplatform van Radancy is opgezet als een totaaloplossing dat is gespecialiseerd op alle bovenstaande doelen.

"De arbeidsmarkt maakt een ingrijpende verandering door, en bedrijven moet zich daaraan aanpassen om mee te kunnen blijven doen in die 'war for talent'", zegt Michelle Abbey, CEO van Radancy. "Er is een gigantische vraag van bedrijven die overstappen van hun bestaande talentwervingsprogramma's met handmatige verwerking en ad-hoc-instrumenten naar een meer geïntegreerde benadering die stoelt op het integrale recruitmentplatform van Radancy. Dit zijn boeiende tijden in ons bestaan, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat we met behulp van de sectorexpertise en de staat van dienst van New Mountain Capital onze roadmap kunnen versnellen en onze klanten een grotere meerwaarde kunnen bieden."

"Radancy heeft zichzelf bewezen als een marktleider, die volledig geïntegreerde techsoftware met data- en AI-gebaseerde oplossingen biedt om ondernemingen te helpen hun personeelswerving te optimaliseren", zegt Lars Johansson, managing director van New Mountain Capital. "We kijken uit naar de samenwerking met Radancy en hun volgende groeifase nu zij het talentwervingslandschap herdefiniëren. Wij zien tal van groeikansen en kijken ernaar uit om voort te bouwen op de indrukwekkende staat van dienst van Radancy."

"Radancy heeft een uitstekende reputatie als een betrouwbare partner voor zijn klanten. Het levert wereldwijd diensten aan tal van gerespecteerde werkgevers en bevindt zich in een goede uitgangspositie om koploper te blijven in de digitale transformatie van talentwerving", voegt directeur Sean Donovan van New Mountain Capital eraan toe.

"Sinds onze investering in 2018 heeft Radancy zijn positie van marktleider in recruitmentoplossingen voor bedrijven verder uitgebouwd door het voor de sector toonaangevende integrale technologieplatform op te zetten, en zich tegelijkertijd bewonderenswaardig te blijven inspannen voor het succes van zijn klanten", zegt Ravdeep Chanana, managing director van Gemspring Capital. "Wij zijn heel enthousiast over het verlengde partnership met Radancy en denken dat New Mountain Capital een fantastische partner zal zijn die het bedrijf zal ondersteunen bij het behalen van nog meer succes."

Lazard trad op als financieel adviseur voor Radancy en Gemspring Capital en McDermott Will & Emery fungeerde als juridisch adviseur. Jefferies en Piper Sandler traden op als financieel adviseur en Ropes & Gray als juridisch adviseur van New Mountain Capital.

Over Radancy

Radancy is wereldwijd marktleider in talenttechnologie en biedt slimme oplossingen voor de meest kritieke uitdagingen voor werkgevers, waarmee ook resultaten worden geboekt die organisaties versterken. Het unified platform van Radancy is uitgebouwd met kwalitatieve data en diepgaande sectorexpertise. Het brengt een revolutie teweeg in de manier waarop werkgevers het nodige talent vinden, aantrekken en in dienst nemen. Het unified softwareplatform van Radancy bestaat uit een toonaangevend, geïntegreerd pakket van technologische oplossingen, waaronder een recruitmentplatform van wereldklasse, een programmatic advertising oplossing, een platform voor applicant relationship management (relatiebeheer van kandidaten) en een referral programma voor werknemers. Ga voor meer informatie naar www.radancy.com.

Over New Mountain Capital

New Mountain Capital is in een New York gevestigde investeringsmaatschappij die de nadruk legt op bedrijfsopbouw en groei omdat ze zich richt op vermogensgroei op lange termijn. Het bedrijf beheert momenteel meer dan $37 miljard aan fondsen die belegd zijn in niet-beursgenoteerde ondernemingen, beursgenoteerde ondernemingen en leningen. New Mountain Capital gaat op zoek naar hoogstaande groeikansen in zorgvuldig geselecteerde bedrijfstakken en werkt vervolgens intensief samen met het management om de waarde van deze bedrijven te vergroten. Ga voor meer informatie naar www.newmountaincapital.com.

Over Gemspring Capital

Gemspring Capital, is een private-equitymaatschappij, gevestigd in Westport, Connecticut, met een vermogen van $1,5 miljard aan beheerde en flexibele kapitaaloplossingen voor bedrijven in het lagere- en middensegment van de markt. Gemspring werkt samen met talentvolle managementteams en hanteert een partnerschapsbenadering om omzetgroei en waardecreatie te stimuleren. De investeringen hebben een omzet tot $500 miljoen. Gemspring is actief in lucht- en ruimtevaart, defensie, zakelijke dienstverlening, consumentendiensten, financiële & verzekeringsdiensten, gezondheidsdiensten, industriële dienstverlening, software- & technologiediensten en gespecialiseerde productiesectoren. Ga voor meer informatie naar www.gemspring.com.

